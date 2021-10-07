Beymen Club'tan zamansız ve doğa dostu koleksiyon - Haberler Ekonomi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Beymen Club'tan zamansız ve doğa dostu koleksiyon

AA / Muhammet Emin Horuz - Haberler | Ekonomi
Beymen Club'tan zamansız ve doğa dostu koleksiyon

Beymen Club, 2021 sonbahar-kış sezonunda "Şimdi Nereye?" sloganı ile modaseverleri yeni bir yolculuğa davet ediyor.

Beymen Club, 2021 sonbahar-kış sezonunda "Şimdi Nereye?" sloganı ile modaseverleri yeni bir yolculuğa davet ediyor.

Beymen'den yapılan açıklamaya göre, başlangıç noktasının keşfetmek olduğu bu yolculuk, "Şimdi Nereye?" sorusu ile yeniliği takip ediyor.

Genç, özgür, dinamik ve cesur tasarımları ile yeni sezonda yepyeni bir hikaye yazan Beymen Club, zamansız, doğaya saygılı ve gücünü tavrından alan tasarımlarıyla daha iyi bir dünya için doğa dostu seçenekler sunuyor.

Cesur renkleri, konforlu ve güncel tasarımları, dinamik form ve kalıplarıyla Beymen Club kadınının enerjisini yansıtan 2021 sonbahar/kış koleksiyonu, her yaştan modern kadınlara kendini özgür ve yaratıcı ifade etme fırsatı sunuyor.

Geometrik desenlerin dokulu yüzeylerle buluştuğu tasarımlar sofistike bir monokrom yaklaşım sunarken, teknik kumaş üzerine uygulanan kontrast kuş detayları koleksiyonun dinamik tavrını simgeliyor. Deri detaylarla desteklenen "cool tavır", baskı ve işlemelerle koleksiyona eklenen ışıltılar, dikkatleri kullanıcının üzerine çekecek kombin seçenekleri sunuyor.

Dijital kültürün yükselişiyle ön plana çıkan konfor ve çok yönlülük kavramlarından ilhamla tasarlanan sweatshirtler, bol kesimli pantolon ve bomber montlar, mavi, gri, kahve tonları ve farklı formlardaki desen birliktelikleriyle öne çıkıyor.

Beymen Club 2021 sonbahar/kış koleksiyonu, sokaktan gelen ilham ve asi ruhla cesur tasarımlara imza atıyor. Yeni sezonda parti kıyafetleri, rahatlık ve eğlence arasında denge kuruyor. Trikoların pilise tül etekler ve rugan pantolonlarla kombinlendiği tema, nakış detaylı sweatshirtler ve oversize ekose gömleklerle gündüzden geceye hızlı bir geçiş sağlıyor.

Beymen Club 2021 sonbahar/kış erkek koleksiyonu

Beymen Club erkeğinin iddialı görümünü modern bir yalınlıkla ve konforlu tasarımlarla vurgulayan Beymen Club 2021 sonbahar/kış koleksiyonu, farklı doku ve renkleriyle casual giyime yeni bir yorum katıyor.

Ekru, buz mavisi ve camel tonların hakimiyetindeki koleksiyon, teknik detaylara sahip dokular, sofistike baskılar, nakışlar, jakar desenli trikolar ile Beymen Club'ın zamansız tarzını yansıtıyor. Koleksiyondaki eşofman takımlar, mikro çift taraflı üstler ekru ve camel tonlarının sıcaklığını taşıyan overshirt kadifeler, konfor ve rahatlığın ön planda olduğu yün karışımlı joggerlar ve likralı pantolonlar, farklı tonlardaki kazaklar yalın ve spor görünümleriyle sezona yeni bir soluk getiriyor.

Doğadan ilhamla tasarlanan acı kahve, hardal ve safran renklerin ağırlıkta olduğu tasarımlar, yalın, rahat ve zamansız kombin seçenekleri sunuyor.

Soğuk kışla birlikte beyazın saflığı ve karın temizlik duygusuna göz kırpan tasarımlar koleksiyonda yerini alıyor. Kar manzaralı jakarlı trikolar, nakış ve farklı baskı formlarıyla zenginleşen kaşe gömlekler, mikro detaylı sweatshirtler, çift taraflı ceketler, kapitone detaylı dış giyim puf gömlekler beyazın net ve sakin tavrını taşıyor.

Kırmızının tutkusunu siyahın gücüyle harmanlayan temada ekoseler, teknik kumaşlar ve grafik detaylar öne çıkarken, kaşe kumaşların teknik detaylarla karışımı dikkati çekiyor.

AA / Muhammet Emin Horuz - Ekonomi Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu Necmettin Erbakan Temel Karamollaoğlu
Magazin Deniz Akkaya Acun Ilıcalı Seren Serengil Mehmet Ali Erbil
Spor Cristiano Ali Koç Stefan Kuntz Ahmet Nur Çebi Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Gazeteler Güzel Sözler Şans Oyunları Mustafa Varank Ekrem İmamoğlu Emmanuel Macron
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Beymen Club'tan zamansız ve doğa dostu koleksiyon - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 07.10.2021 12:05:14. #1.11#