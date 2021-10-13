Beymen Club'tan stil tamamlayan dış giyimler

Beymen Club, "Şimdi Nereye?" sloganı ile modaseverleri yeni bir keşif yolculuğuna davet ettiği 2021-2022 sonbahar-kış sezonunda, farklı modellerdeki dış giyim alternatifleriyle kış kombinleri için özgür seçenekler sunuyor.

Beymen açıklamasına göre, Cesur renkleri, konforlu ve güncel tasarımları, dinamik form ve kalıplarıyla Beymen Club kadınının enerjisini yansıtan koleksiyonda, her yaş ve tarza uygun dış giyim seçenekleri yer alıyor.

Kemer oyunlarıyla modernize edilen paltolar, kaşe kapüşonlu trençkotlar, sloganlı parkalar ve peluş kabanlar klasikten vazgeçemeyen modern kadınlara elegan bir şıklık sunuyor.

Bu sonbahar-kış sezonunda da yükselişini sürdüren deri tasarımlar, trucker ceketlerden oversize pardösüye uzanan modelleriyle koleksiyonun güçlü tamamlayıcıları arasında dikkati çekiyor. Sezonun favori renklerindeki puf montlar ve farklı dokulardaki overshirtler uzun ve kısa versiyonlarıyla hafta sonu kombinlerinin vazgeçilmezi oluyor.