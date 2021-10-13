Beyaza bürünen pamuk tarlalarında hasat için ter dökülüyor

ANTALYA (AA) - Tarımda oldukça zengin ürün çeşitliliğine sahip Antalya'da, sağladığı kazanç dolayısıyla "beyaz altın" olarak nitelendirilen pamukta hasat heyecanı yaşanıyor.

Tarımda söz sahibi kentte, çiftçilerin ekim yaptığı ürünler arasında pamuk da yer alıyor. Yaklaşık 1500 çiftçinin pamuk üretimi yaptığı tarlalarda, hasat dönemi eylül sonunda başladı. Beyaza bürünen tarlalar ise adeta görsel şölen sunuyor.

Pamuk alımı yapan Antalya Pamuk ve Narenciye Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (ANTBİRLİK), bu yıl da çiftçilerin ürünlerini tarladan alıp, çeşitli aşamalardan geçirdikten sonra satışa sunuyor.

Pamuğun kilogramı 12 lira

Antalya Pamuk ve Narenciye Tarım Satış Kooperatifi Başkanı Yetiş Çiftçioğlu, AA muhabirine, Antalya'daki üreticilerin daha farklı ürün çeşitliliğine yönelmesi nedeniyle bu yıl üretim alanlarında bir düşüş yaşandığını söyledi.

Antalya'da yaklaşık 45 bin dönüm alanda pamuk üretimi yapıldığını dile getiren Çiftçioğlu, tarlaların ise Serik ve merkezde yoğunluk oluşturduğunu belirtti.

ANTBİRLİK'in çiftçinin lehine fiyat politikası belirlediğini ve her türlü imkanıyla çiftçiye destek olduğunu aktaran Çiftçioğlu, "ANTBİRLİK bu yıl 13 ila 15 bin ton arasında pamuk alımı yapacak. Bu yılki pamuğun kilogram fiyatı ise 12 lira olarak açıklandı. Buna bir de devlet desteği eklenecek." dedi.

Pamuğun tamamı iç piyasada değerlendiriliyor

ANTBİRLİK'in araçlarıyla talepte bulunan her çiftçinin ürününü tarladan toplayıp, ayrıştırmalarını yaptığını ve kendi tesislerine getirdiğini anlatan Çiftçi, şunları söyledi:

"Çiftçiden gelen pamuklar fabrikada işleniyor. Lifi, çekirdeği ayrılıyor ve her aşaması değerlendiriliyor. Ağırlıklı olarak tekstil sektöründe kullanılıyor, bunun dışında yağ, hayvan yemi, mantar üretimi alanlarında da kullanımı var. Üretilen pamuğun tamamı iç piyasaya sunuluyor. Pamuk üretiminde bölgede söz sahibiyiz, kalite bakımından da çok iyi konumdayız."

Pamuk hasat döneminin sürdüğünü aktaran Çiftçi, erken, geç ekim, ikinci ürün ekimi gibi aşamalarla hasadın kasım sonuna kadar devam ettiğini kaydetti.