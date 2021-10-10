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'Beyaz altın' çeltikte kurutma mesaisi başladı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
'Beyaz altın' çeltikte kurutma mesaisi başladı

Türkiye'nin çeltik ambarı olarak bilinen Edirne'de hasadını tamamlayan üreticilerin kurutma mesaisi başladı.

ÇELTİK, KONYA (İHA) - Türkiye'nin çeltik ambarı olarak bilinen Edirne'de hasadını tamamlayan üreticilerin kurutma mesaisi başladı.

Üreticilerin 'beyaz altın' olarak nitelendirdiği çeltik, yoğun mesai harcanarak kurutma işleminden geçirildikten sonra pirinç olarak sofraların vazgeçilmez lezzeti haline geliyor. Çeltik üreticileri hasadını yaptıkları çeltiği römorklara yükleyerek kömürle çalışan kurutma makinelerine getiriyor. Hasat edilen çeltikler, nem oranlarının uygun seviyeye düşürülmesi açısından 60 derecelik ısıyla kurutulmaya başlanıyor.

Türkiye'nin çeltik ihtiyacının nerdeyse yarısının karşılandığı Edirne'de, hasat zamanının ardından çeltiğin pirinç haline gelmesi için gece gündüz demeden yoğun mesai harcıyor.

"Hasat bitti simdi kurutma zamanı"

Çeltik üreticisi Mümin Tüfekçi, hasadı tamamladıklarını ve şimdi de biçtikleri çeltikleri kurutmaya getirdiklerini söyledi.

Belli bir süre kurutup çuvalladıktan sonra depoya atacaklarını belirten Tüfekçi, "İşlem tamamlandıktan sonra fabrikalara satışa sunacağız. Hasat yaptığımız ürünleri havuz sistemi var oraya boşaltıyoruz. Daha sonra belli bir ısıda kömür kazanlı bölümde kurutuyoruz" dedi.

Belli bir dereceye düştüğü zaman ısıyı kestiklerini aktaran Tüfekçi, "Soğutmaya alıp 1 buçuk saat sonra boşaltmasını yapıyoruz. Buradan da depolara getiriyoruz. Sonra satışa sunmamız kalıyor" diye konuştu.

"15 derece olunca kurutmayı bitiriyoruz"

Hasat ettikleri çeltikler için kurutma mesaisinin başladığını söyleyen Üretici Aliş Buğdaycı, "İlk önce kazanı yakıyoruz kömür yüklüyoruz taneyi kurutmak için belli bir süre çalıştırıyoruz. Kuruduğu zaman boşaltmasını yapıyoruz. Nem oranı 15 dereceye düşürüldükten sonra kurutmayı bitirip boşaltmaya başlıyoruz" ifadelerini kullandı.

Kurutma işlemi ile 14-15 nem seviyesine düşürülen çeltikler, pirinç olarak işlenmek üzere çuvallanarak fabrikalara gönderiliyor. - EDİRNE

'Beyaz altın' çeltikte kurutma mesaisi başladı

'Beyaz altın' çeltikte kurutma mesaisi başladı

'Beyaz altın' çeltikte kurutma mesaisi başladı

'Beyaz altın' çeltikte kurutma mesaisi başladı

'Beyaz altın' çeltikte kurutma mesaisi başladı

'Beyaz altın' çeltikte kurutma mesaisi başladı

'Beyaz altın' çeltikte kurutma mesaisi başladı

'Beyaz altın' çeltikte kurutma mesaisi başladı

'Beyaz altın' çeltikte kurutma mesaisi başladı

'Beyaz altın' çeltikte kurutma mesaisi başladı

'Beyaz altın' çeltikte kurutma mesaisi başladı

'Beyaz altın' çeltikte kurutma mesaisi başladı

'Beyaz altın' çeltikte kurutma mesaisi başladı

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri
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