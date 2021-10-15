En fazla kazandıran BES fonları
AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 3,39 ile "Katılım Em. ve Hay. Kıymetli Madenler Katılım EYF", yüzde 3,25 ile "AvivaSA Em. ve Hay. Teknoloji Sektörü Yab. Değ. EYF" ve yüzde 3,09 ile "Cigna Sağlık Hay. ve Em. Altın EYF" oldu.
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 3,39 ile "Katılım Em. ve Hay. Kıymetli Madenler Katılım EYF", yüzde 3,25 ile "AvivaSA Em. ve Hay. Teknoloji Sektörü Yab. Değ. EYF" ve yüzde 3,09 ile "Cigna Sağlık Hay. ve Em. Altın EYF" oldu.
BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Fon Getiri (%)
|Katılım Em. ve Hay. Kıymetli Madenler Katılım EYF
|0,010369
|3,39
|AvivaSA Em. ve Hay. Teknoloji Sektörü Yab. Değ. EYF
|0,060283
|3,25
|Cigna Sağlık Hay. ve Em. Altın EYF
|0,018551
|3,09
|AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF
|0,057295
|3,01
|NN Hay. Em. Altın EYF
|0,034407
|2,99
|BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF
|0,055430
|2,98
|Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF
|0,055248
|2,98
|Garanti Em. Hay. Altın Katılım EYF
|0,061015
|2,97
|Katılım Em. ve Hay. Altın Katılım EYF
|0,056325
|2,94
|Metlife Em. ve Hay. Altın Katılım EYF
|0,017341
|2,94
AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
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