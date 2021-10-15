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En fazla kazandıran BES fonları

AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
En fazla kazandıran BES fonları

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 3,39 ile "Katılım Em. ve Hay. Kıymetli Madenler Katılım EYF", yüzde 3,25 ile "AvivaSA Em. ve Hay. Teknoloji Sektörü Yab. Değ. EYF" ve yüzde 3,09 ile "Cigna Sağlık Hay. ve Em. Altın EYF" oldu.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 3,39 ile "Katılım Em. ve Hay. Kıymetli Madenler Katılım EYF", yüzde 3,25 ile "AvivaSA Em. ve Hay. Teknoloji Sektörü Yab. Değ. EYF" ve yüzde 3,09 ile "Cigna Sağlık Hay. ve Em. Altın EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

AdFon FiyatıFon Getiri (%)
Katılım Em. ve Hay. Kıymetli Madenler Katılım EYF0,0103693,39
AvivaSA Em. ve Hay. Teknoloji Sektörü Yab. Değ. EYF0,0602833,25
Cigna Sağlık Hay. ve Em. Altın EYF0,0185513,09
AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF0,0572953,01
NN Hay. Em. Altın EYF0,0344072,99
BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF0,0554302,98
Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF0,0552482,98
Garanti Em. Hay. Altın Katılım EYF0,0610152,97
Katılım Em. ve Hay. Altın Katılım EYF0,0563252,94
Metlife Em. ve Hay. Altın Katılım EYF0,0173412,94
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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