BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Allianz Yaşam ve Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,162565 0,44 Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. Gr. EYF 0,087149 0,43 Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. K.D.B.A. EYF 0,063809 0,42 Anadolu Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,142048 0,42 Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF 0,111348 0,42 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Anadolu Hay.Em. B.R.I.C. Ülke.Yab. BYF Fon Sep. EYF 0,070495 0,36 AvivaSA Em. ve Hay. Üçüncü Fon Sepeti EYF 0,010618 0,34 Allianz Yaşam ve Em. Fon Sepeti EYF 0,025037 0,19 AvivaSA Em. ve Hay. İkinci Fon Sepeti EYF 0,010949 0,17 AvivaSA Em. ve Hay. Birinci Fon Sepeti EYF 0,011093 0,14 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi AvivaSA Em. ve Hay. Teknoloji Sektörü Yab. Değ. EYF 0,058385 1,57 Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 0,059000 1,33 AvivaSA Em. ve Hay. BIST Temettü25 Endeksi EYF 0,060776 0,40 AvivaSA Em. ve Hay. BIST Temettü25 Endeksi EYF 0,060776 0,40 Anadolu Hay.Em. B.R.I.C. Ülke.Yab. BYF Fon Sep. EYF 0,070495 0,36 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,091449 0,38 Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF 0,138351 0,37 Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF 0,138351 0,37 Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF 0,138351 0,37 VEM Turkcell Çalış. Yön. Pera 1 Değiş. Grup EYF 0,021287 0,33 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Katılım Em. ve Hay. Kıymetli Madenler Katılım EYF 0,010029 1,22 Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,034567 0,22 Katılım Em. ve Hay. Emlak Kat. Bank. Kat. Değ. EYF 0,016895 0,22 Axa Hayat ve Em. Katılım Değ. EYF 0,031194 0,19 Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,072654 0,18 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,055302 0,76 VEM Altın Katılım EYF 0,057441 0,74 ZEM Altın Katılım EYF 0,054932 0,72 HEM Altın Katılım EYF 0,033835 0,72 Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,050317 0,70 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası HEM Para Piyasası EYF 0,028135 0,05 Anadolu Hayat Em. Para Piyasası EYF 0,080016 0,05 Allianz Hayat Em. Para Piyasası EYF 0,080978 0,05 ZEM Para Piyasası EYF 0,031205 0,05 VEM Para Piyasası EYF 0,077134 0,05 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri Haberler ›› Ekonomi ›› BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar - Haberler Ekonomi Çok Okunan Haberler