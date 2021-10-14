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BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Allianz Yaşam ve Em. Bir. K.D.B.A. EYF0,1625650,44Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. Gr. EYF0,0871490,43Fiba Em. ve Hay.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Allianz Yaşam ve Em. Bir. K.D.B.A. EYF0,1625650,44
Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. Gr. EYF0,0871490,43
Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. K.D.B.A. EYF0,0638090,42
Anadolu Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF0,1420480,42
Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF0,1113480,42
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
Anadolu Hay.Em. B.R.I.C. Ülke.Yab. BYF Fon Sep. EYF0,0704950,36
AvivaSA Em. ve Hay. Üçüncü Fon Sepeti EYF0,0106180,34
Allianz Yaşam ve Em. Fon Sepeti EYF0,0250370,19
AvivaSA Em. ve Hay. İkinci Fon Sepeti EYF0,0109490,17
AvivaSA Em. ve Hay. Birinci Fon Sepeti EYF0,0110930,14
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
AvivaSA Em. ve Hay. Teknoloji Sektörü Yab. Değ. EYF0,0583851,57
Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF0,0590001,33
AvivaSA Em. ve Hay. BIST Temettü25 Endeksi EYF0,0607760,40
AvivaSA Em. ve Hay. BIST Temettü25 Endeksi EYF0,0607760,40
Anadolu Hay.Em. B.R.I.C. Ülke.Yab. BYF Fon Sep. EYF0,0704950,36
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF0,0914490,38
Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF0,1383510,37
Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF0,1383510,37
Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF0,1383510,37
VEM Turkcell Çalış. Yön. Pera 1 Değiş. Grup EYF0,0212870,33
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Katılım Em. ve Hay. Kıymetli Madenler Katılım EYF0,0100291,22
Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF0,0345670,22
Katılım Em. ve Hay. Emlak Kat. Bank. Kat. Değ. EYF0,0168950,22
Axa Hayat ve Em. Katılım Değ. EYF0,0311940,19
Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF0,0726540,18
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF0,0553020,76
VEM Altın Katılım EYF0,0574410,74
ZEM Altın Katılım EYF0,0549320,72
HEM Altın Katılım EYF0,0338350,72
Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF0,0503170,70
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
HEM Para Piyasası EYF0,0281350,05
Anadolu Hayat Em. Para Piyasası EYF0,0800160,05
Allianz Hayat Em. Para Piyasası EYF0,0809780,05
ZEM Para Piyasası EYF0,0312050,05
VEM Para Piyasası EYF0,0771340,05
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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Haber: BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar - Haberler Ekonomi
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