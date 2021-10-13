En fazla kazandıran BES fonları

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,20 ile "Anadolu Hayat Em. Teknoloji Sektörü His. Sen. EYF", yüzde 0,88 ile "Cigna Sağlık Hay. ve Em. Altın EYF" ve yüzde 0,86 ile "Fiba Em. ve Hay. İstanbul Port. Değ. EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle: