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En fazla kazandıran BES fonları

AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
En fazla kazandıran BES fonları

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,20 ile "Anadolu Hayat Em. Teknoloji Sektörü His. Sen. EYF", yüzde 0,88 ile "Cigna Sağlık Hay. ve Em. Altın EYF" ve yüzde 0,86 ile "Fiba Em. ve Hay. İstanbul Port. Değ. EYF" oldu.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,20 ile "Anadolu Hayat Em. Teknoloji Sektörü His. Sen. EYF", yüzde 0,88 ile "Cigna Sağlık Hay. ve Em. Altın EYF" ve yüzde 0,86 ile "Fiba Em. ve Hay. İstanbul Port. Değ. EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

AdFon FiyatıFon Getiri (%)
Anadolu Hayat Em. Teknoloji Sektörü His. Sen. EYF0,0106261,20
Cigna Sağlık Hay. ve Em. Altın EYF0,0178810,88
Fiba Em. ve Hay. İstanbul Port. Değ. EYF0,0260060,86
VEM Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF0,1178840,69
HEM Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF0,0571120,66
Fiba Em. ve Hay.D.B.A. EYF0,0865280,65
BNP Paribas Cardif Em. İki. K.D.B.A. EYF0,1145000,65
Axa Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF0,0481330,64
Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. Gr. EYF0,0867760,64
AvivaSA Em. ve Hay. Üçüncü Fon Sepeti EYF0,0105820,62
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
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