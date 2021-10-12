Son dakika haberleri! En fazla kazandıran BES fonları

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,91 ile "Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF", yüzde 1,51 ile "AvivaSA Em. ve Hay. BIST Temettü25 Endeksi EYF" ve "Anadolu Hayat Em. His. Sen. Gr. EYF" oldu.

BES fonları içinde günün kazandıran 10 fonu şöyle: