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Son dakika haberleri! En fazla kazandıran BES fonları

AA / Yunus Türk - Haberler | Ekonomi
Son dakika haberleri! En fazla kazandıran BES fonları

Son dakika haberi... Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,91 ile "Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF", yüzde 1,51 ile "AvivaSA Em. ve Hay. BIST Temettü25 Endeksi EYF" ve "Anadolu Hayat Em. His. Sen. Gr. EYF" oldu.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,91 ile "Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF", yüzde 1,51 ile "AvivaSA Em. ve Hay. BIST Temettü25 Endeksi EYF" ve "Anadolu Hayat Em. His. Sen. Gr. EYF" oldu.

BES fonları içinde günün kazandıran 10 fonu şöyle:

AdFon FiyatıFon Getiri (%)
Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF0,0582441,91
AvivaSA Em. ve Hay. BIST Temettü25 Endeksi EYF0,0605851,51
Anadolu Hayat Em. His. Sen. Gr. EYF0,1556791,51
Allianz Hayat Em. His. Sen. EYF0,1772531,50
Anadolu Hayat Em. İki. His. Sen. EYF0,0932921,50
Cigna Sağlık Hay. ve Em. Bir. His. Sen. EYF0,1063061,47
Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF0,0336591,36
Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF0,0355711,34
BNP Paribas Cardif Em. His. Sen. EYF0,1252361,34
NN Hay. Em. His. Sen. EYF0,1676431,33

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)???????

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