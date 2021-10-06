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En fazla kazandıran BES fonları

AA / Yunus Türk - Haberler | Ekonomi
En fazla kazandıran BES fonları

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,27 ile "AvivaSA Em. ve Hay. Teknoloji Sektörü Yab. Değ. EYF", yüzde 0,96 ile "Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF" ve yüzde 0,77 ile "Katılım Em. ve Hay. Kıymetli Madenler Katılım EYF" oldu.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,27 ile "AvivaSA Em. ve Hay. Teknoloji Sektörü Yab. Değ. EYF", yüzde 0,96 ile "Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF" ve yüzde 0,77 ile "Katılım Em. ve Hay. Kıymetli Madenler Katılım EYF" oldu.

BES fonları içinde günün kazandıran 10 fonu şöyle:

AdFon FiyatıFon Getiri (%)
AvivaSA Em. ve Hay. Teknoloji Sektörü Yab. Değ. EYF0,0564141,27
Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF0,0307100,96
Katılım Em. ve Hay. Kıymetli Madenler Katılım EYF0,0098230,77
Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF0,0353080,55
NN Hay. Em. His. Sen. EYF0,1650400,42
AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF0,0899990,42
BNP Paribas Cardif Em. His. Sen. EYF0,1232770,40
NN Hay. Em. Agr. Değ. EYF0,0176110,37
Cigna Sağlık Hay. ve Em. Bir. His. Sen. EYF0,1042670,36
Anadolu Hay.Em. B.R.I.C. Ülke.Yab. BYF Fon Sep. EYF0,0682580,36

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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