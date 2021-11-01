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En fazla kazandıran BES fonları

AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
En fazla kazandıran BES fonları

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,66 ile "AvivaSA Em. ve Hay. Teknoloji Sektörü Yab. Değ. EYF", yüzde 0,93 ile "Fiba Em. ve Hay. İstanbul Port. Değ. EYF" ve yüzde 0,86 ile "Anadolu Hayat Em. Teknoloji Sektörü His. Sen. EYF" oldu.

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,66 ile "AvivaSA Em. ve Hay. Teknoloji Sektörü Yab. Değ. EYF", yüzde 0,93 ile "Fiba Em. ve Hay. İstanbul Port. Değ. EYF" ve yüzde 0,86 ile "Anadolu Hayat Em. Teknoloji Sektörü His. Sen. EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

AdFon FiyatıFon Getiri (%)
AvivaSA Em. ve Hay. Teknoloji Sektörü Yab. Değ. EYF0,0647521,66
Fiba Em. ve Hay. İstanbul Port. Değ. EYF0,0269700,93
Anadolu Hayat Em. Teknoloji Sektörü His. Sen. EYF0,0112820,86
Fiba Em. ve Hay. İstanbul Port.Din.Değ. EYF0,0294450,60
ZEM Değişken EYF0,0282060,53
Fiba Em. ve Hay. Den. Değ. Gr. EYF0,0396250,53
HEM Dinamik Değişken EYF0,0277230,52
Allianz Yaşam ve Em. Ata Fin. Din. Değ. Gr. EYF0,0279110,51
Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF0,0182390,51
Türkiye Hay. ve Em. Dinamik Değişken EYF0,0812170,49
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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