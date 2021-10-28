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Son dakika: En fazla kazandıran BES fonları

AA / Murat Aslan - Haberler | Ekonomi
Son dakika: En fazla kazandıran BES fonları

Son dakika haberler: Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,10 ile "Cigna Sağlık Hay. ve Em. Bir. His. Sen. EYF", yüzde 0,95 ile "Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF" ve yüzde 0,93 ile "Türkiye Hay. ve Em. Katılım Hisse Senedi EYF" ve "HEM Katılım Hisse Senedi EYF" oldu.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,10 ile "Cigna Sağlık Hay. ve Em. Bir. His. Sen. EYF", yüzde 0,95 ile "Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF" ve yüzde 0,93 ile "Türkiye Hay. ve Em. Katılım Hisse Senedi EYF" ve "HEM Katılım Hisse Senedi EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

AdFon FiyatıFon Getiri (%)
Cigna Sağlık Hay. ve Em. Bir. His. Sen. EYF0,1130691,10
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF0,0698330,95
Türkiye Hay. ve Em. Katılım Hisse Senedi EYF0,0282960,93
HEM Katılım Hisse Senedi EYF0,0408700,93
Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF0,0711070,91
BNP Paribas Cardif Em. His. Sen. EYF0,1334780,90
NN Hay. Em. His. Sen. EYF0,1787110,90
Allianz Yaşam ve Em. Unil. Din. Değ. Gr. EYF0,0391000,89
Türkiye Hay. ve Em. Hisse Senedi EYF0,1134150,88
Anadolu Hayat Em. Teknoloji Sektörü His. Sen. EYF0,0111860,87
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

AA / Murat Aslan - Ekonomi Haberleri
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