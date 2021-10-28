Son dakika: En fazla kazandıran BES fonları

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,10 ile "Cigna Sağlık Hay. ve Em. Bir. His. Sen. EYF", yüzde 0,95 ile "Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF" ve yüzde 0,93 ile "Türkiye Hay. ve Em. Katılım Hisse Senedi EYF" ve "HEM Katılım Hisse Senedi EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle: