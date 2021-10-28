Son dakika: En fazla kazandıran BES fonları
AA / Murat Aslan - Haberler | Ekonomi
Son dakika haberler: Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,10 ile "Cigna Sağlık Hay. ve Em. Bir. His. Sen. EYF", yüzde 0,95 ile "Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF" ve yüzde 0,93 ile "Türkiye Hay. ve Em. Katılım Hisse Senedi EYF" ve "HEM Katılım Hisse Senedi EYF" oldu.
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,10 ile "Cigna Sağlık Hay. ve Em. Bir. His. Sen. EYF", yüzde 0,95 ile "Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF" ve yüzde 0,93 ile "Türkiye Hay. ve Em. Katılım Hisse Senedi EYF" ve "HEM Katılım Hisse Senedi EYF" oldu.
BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Fon Getiri (%)
|Cigna Sağlık Hay. ve Em. Bir. His. Sen. EYF
|0,113069
|1,10
|Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF
|0,069833
|0,95
|Türkiye Hay. ve Em. Katılım Hisse Senedi EYF
|0,028296
|0,93
|HEM Katılım Hisse Senedi EYF
|0,040870
|0,93
|Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF
|0,071107
|0,91
|BNP Paribas Cardif Em. His. Sen. EYF
|0,133478
|0,90
|NN Hay. Em. His. Sen. EYF
|0,178711
|0,90
|Allianz Yaşam ve Em. Unil. Din. Değ. Gr. EYF
|0,039100
|0,89
|Türkiye Hay. ve Em. Hisse Senedi EYF
|0,113415
|0,88
|Anadolu Hayat Em. Teknoloji Sektörü His. Sen. EYF
|0,011186
|0,87
AA / Murat Aslan - Ekonomi Haberleri
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