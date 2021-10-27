Son dakika haber... En fazla kazandıran BES fonları

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,66 ile "Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF yüzde 1,45 ile "Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF" ve yüzde 1,29 ile "Türkiye Hay. ve Em. Katılım Hisse Senedi EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle: