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Son dakika haber... En fazla kazandıran BES fonları

AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Son dakika haber... En fazla kazandıran BES fonları

Son dakika haberleri: Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,66 ile "Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF yüzde 1,45 ile "Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF" ve yüzde 1,29 ile "Türkiye Hay. ve Em. Katılım Hisse Senedi EYF" oldu.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,66 ile "Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF yüzde 1,45 ile "Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF" ve yüzde 1,29 ile "Türkiye Hay. ve Em. Katılım Hisse Senedi EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

AdFon FiyatıFon Getiri (%)
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF0,0691731,66
Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF0,0181481,45
Türkiye Hay. ve Em. Katılım Hisse Senedi EYF0,0280341,29
HEM Katılım Hisse Senedi EYF0,0404941,27
Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF0,0704651,20
Aegon Emeklilik ve Hay. Katkı EYF0,0194461,08
Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF0,0380121,08
VEM Standart EYF0,0720391,02
Garanti Em. Hay. Katkı EYF0,0202130,98
AvivaSA Em. ve Hay. Katkı EYF0,0190790,97
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
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