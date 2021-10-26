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Son dakika haberleri! BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Son dakika haberleri! BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

Son dakika haberi... Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. K.D.B.A. EYF0,0681101,45AvivaSA Em. ve Hay. D.B.A. EYF0,1362491,44Anadolu Hayat Em. Bir.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. K.D.B.A. EYF0,0681101,45
AvivaSA Em. ve Hay. D.B.A. EYF0,1362491,44
Anadolu Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF0,1509221,43
Axa Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF0,0514831,41
AvivaSA Em. ve Hay. K D.B.A. EYF0,1275231,39
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
Anadolu Hay.Em. B.R.I.C. Ülke.Yab. BYF Fon Sep. EYF0,0760382,09
AvivaSA Em. ve Hay. Üçüncü Fon Sepeti EYF0,0111111,58
Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF0,0222601,30
AvivaSA Em. ve Hay. İkinci Fon Sepeti EYF0,0112351,17
AvivaSA Em. ve Hay. Birinci Fon Sepeti EYF0,0112930,87
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
AvivaSA Em. ve Hay. Teknoloji Sektörü Yab. Değ. EYF0,0659291,78
Anadolu Hayat Em. Sürdür. Hisse Senedi EYF0,0110541,05
Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF0,0342680,95
Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF0,0629880,91
Cigna Sağlık Hay. ve Em. Bir. His. Sen. EYF0,1109790,81
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF0,0981171,22
Garanti Em. Hay. Üçüncü Değişken EYF0,0436961,17
Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF0,1490271,16
Garanti Em. Hay. Değ. EYF0,0933681,13
Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF0,2419821,05
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Katılım Em. ve Hay. Kıymetli Madenler Katılım EYF0,0113182,17
Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF0,0368281,27
Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port. Katılım Değ. EYF0,0226720,99
Fiba Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF0,0202490,57
Bereket Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF0,0295190,56
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
Fiba Em. ve Hay. Altın EYF0,0625262,34
BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF0,0591482,31
Garanti Em. Hay. Altın Katılım EYF0,0651192,31
NN Hay. Em. Altın EYF0,0367062,31
AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF0,0611402,30
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
MetLife Em. ve Hay. Para Piyasası EYF0,0325230,06
NN Hay. Em. Para Piyasası EYF0,0827110,05
AvivaSA Em. ve Hay. İki. Para Piyasası EYF0,0768610,05
BNP Paribas Cardif Em. Bir. Para Piyasası EYF0,0815450,05
Anadolu Hayat Em. Para Piyasası EYF0,0804720,05
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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