Son dakika haberleri! BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. K.D.B.A. EYF 0,068110 1,45 AvivaSA Em. ve Hay. D.B.A. EYF 0,136249 1,44 Anadolu Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,150922 1,43 Axa Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,051483 1,41 AvivaSA Em. ve Hay. K D.B.A. EYF 0,127523 1,39 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Anadolu Hay.Em. B.R.I.C. Ülke.Yab. BYF Fon Sep. EYF 0,076038 2,09 AvivaSA Em. ve Hay. Üçüncü Fon Sepeti EYF 0,011111 1,58 Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,022260 1,30 AvivaSA Em. ve Hay. İkinci Fon Sepeti EYF 0,011235 1,17 AvivaSA Em. ve Hay. Birinci Fon Sepeti EYF 0,011293 0,87 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi AvivaSA Em. ve Hay. Teknoloji Sektörü Yab. Değ. EYF 0,065929 1,78 Anadolu Hayat Em. Sürdür. Hisse Senedi EYF 0,011054 1,05 Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF 0,034268 0,95 Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 0,062988 0,91 Cigna Sağlık Hay. ve Em. Bir. His. Sen. EYF 0,110979 0,81 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,098117 1,22 Garanti Em. Hay. Üçüncü Değişken EYF 0,043696 1,17 Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF 0,149027 1,16 Garanti Em. Hay. Değ. EYF 0,093368 1,13 Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF 0,241982 1,05 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Katılım Em. ve Hay. Kıymetli Madenler Katılım EYF 0,011318 2,17 Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,036828 1,27 Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port. Katılım Değ. EYF 0,022672 0,99 Fiba Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF 0,020249 0,57 Bereket Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF 0,029519 0,56 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler Fiba Em. ve Hay. Altın EYF 0,062526 2,34 BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,059148 2,31 Garanti Em. Hay. Altın Katılım EYF 0,065119 2,31 NN Hay. Em. Altın EYF 0,036706 2,31 AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,061140 2,30 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası MetLife Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,032523 0,06 NN Hay. Em. Para Piyasası EYF 0,082711 0,05 AvivaSA Em. ve Hay. İki. Para Piyasası EYF 0,076861 0,05 BNP Paribas Cardif Em. Bir. Para Piyasası EYF 0,081545 0,05 Anadolu Hayat Em. Para Piyasası EYF 0,080472 0,05 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri Haberi Kaydet Haberler.com Haberler ›› Ekonomi ›› Son dakika haberleri! BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar - Haberler Ekonomi Çok Okunan Haberler