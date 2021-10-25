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BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları BNP Paribas Cardif Em. İki. K.D.B.A. EYF0,1212743,02MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Bnp Paribas Cardif Em. İki. K.D.B.A. EYF0,1212743,02
MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A.(ABD Doları 0-5 Yıl)EYF0,0661713,00
ZEM Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF0,0646712,91
Allianz Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF0,1702332,89
HEM Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF0,0601362,87
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
Anadolu Hay.Em. B.R.I.C. Ülke.Yab. BYF Fon Sep. EYF0,0744802,52
Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF0,0219752,38
Allianz Yaşam ve Em. Fon Sepeti EYF0,0259551,67
AvivaSA Em. ve Hay. Üçüncü Fon Sepeti EYF0,0109381,10
AvivaSA Em. ve Hay. İkinci Fon Sepeti EYF0,0111050,36
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
AvivaSA Em. ve Hay. Teknoloji Sektörü Yab. Değ. EYF0,0647742,34
Anadolu Hayat Em. Sürdür. Hisse Senedi EYF0,0109392,22
Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF0,0339442,15
Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF0,0695652,00
NN Hay. Em. His. Sen. EYF0,1746031,79
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF0,1473182,78
AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF0,0969342,64
Garanti Em. Hay. Üçüncü Değişken EYF0,0431912,62
Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF0,2394752,60
Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF0,1744172,53
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Katılım Em. ve Hay. Kıymetli Madenler Katılım EYF0,0110783,11
Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF0,0363662,69
Katılım Em. ve Hay. Emlak Kat. Bank. Kat. Değ. EYF0,0173921,26
Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF0,0754921,18
Garanti Em. Hay. Katılım Değ. EYF0,0349871,17
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF0,0576563,31
Garanti Em. Hay. Altın Katılım EYF0,0636493,29
BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF0,0578113,29
AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF0,0597633,29
NN Hay. Em. Altın EYF0,0358783,28
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
Fiba Em. ve Hay. Para Piyasası EYF0,0267710,18
Aegon Emeklilik ve Hay. Para Piyasası EYF0,0742120,15
MetLife Em. ve Hay. Para Piyasası EYF0,0325050,14
Anadolu Hayat Em. Para Piyasası EYF0,0804340,14
BNP Paribas Cardif Em. Bir. Para Piyasası EYF0,0815060,14
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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