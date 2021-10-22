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En fazla kazandıran BES fonları

AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
En fazla kazandıran BES fonları

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 2,33 ile "Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF", yüzde 2,24 ile "AvivaSA Em. ve Hay. BIST Temettü25 Endeksi EYF" ve yüzde 1,86 ile "Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF" oldu.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 2,33 ile "Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF", yüzde 2,24 ile "AvivaSA Em. ve Hay. BIST Temettü25 Endeksi EYF" ve yüzde 1,86 ile "Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

AdFon FiyatıFon Getiri (%)
Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF0,0613622,33
AvivaSA Em. ve Hay. BIST Temettü25 Endeksi EYF0,0629702,24
Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF0,0367831,86
Anadolu Hayat Em. His. Sen. Gr. EYF0,1608271,69
Allianz Hayat Em. His. Sen. EYF0,1829781,69
Anadolu Hayat Em. İki. His. Sen. EYF0,0963291,69
Aegon Emeklilik ve Hay. His. Sen. EYF0,1512131,67
Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF0,0346541,61
Fiba Em. ve Hay. Den. Değ. Gr. EYF0,0392821,55
MetLife Em. ve Hay. His. Sen. EYF0,0376011,54
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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