En fazla kazandıran BES fonları
AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 2,33 ile "Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF", yüzde 2,24 ile "AvivaSA Em. ve Hay. BIST Temettü25 Endeksi EYF" ve yüzde 1,86 ile "Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF" oldu.
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 2,33 ile "Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF", yüzde 2,24 ile "AvivaSA Em. ve Hay. BIST Temettü25 Endeksi EYF" ve yüzde 1,86 ile "Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF" oldu.
BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Fon Getiri (%)
|Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF
|0,061362
|2,33
|AvivaSA Em. ve Hay. BIST Temettü25 Endeksi EYF
|0,062970
|2,24
|Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF
|0,036783
|1,86
|Anadolu Hayat Em. His. Sen. Gr. EYF
|0,160827
|1,69
|Allianz Hayat Em. His. Sen. EYF
|0,182978
|1,69
|Anadolu Hayat Em. İki. His. Sen. EYF
|0,096329
|1,69
|Aegon Emeklilik ve Hay. His. Sen. EYF
|0,151213
|1,67
|Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF
|0,034654
|1,61
|Fiba Em. ve Hay. Den. Değ. Gr. EYF
|0,039282
|1,55
|MetLife Em. ve Hay. His. Sen. EYF
|0,037601
|1,54
AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
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