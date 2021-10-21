Son dakika haber... BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar
AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Son dakika haberi: Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Allianz Yaşam ve Em. Bir. K.D.B.A.
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Allianz Yaşam ve Em. Bir. K.D.B.A. EYF
|0,167069
|0,46
|HEM Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF
|0,058834
|0,45
|VEM Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF
|0,121452
|0,44
|Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF
|0,114312
|0,43
|ZEM Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF
|0,063252
|0,40
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|AvivaSA Em. ve Hay. Üçüncü Fon Sepeti EYF
|0,010852
|0,86
|Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF
|0,021542
|0,62
|AvivaSA Em. ve Hay. İkinci Fon Sepeti EYF
|0,011105
|0,62
|AvivaSA Em. ve Hay. Birinci Fon Sepeti EYF
|0,011205
|0,42
|Allianz Yaşam ve Em. Fon Sepeti EYF
|0,025499
|0,25
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF
|0,059965
|0,49
|Anadolu Hayat Em. Sürdür. Hisse Senedi EYF
|0,010591
|0,48
|Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF
|0,033000
|0,48
|AvivaSA Em. ve Hay. BIST Temettü25 Endeksi EYF
|0,061593
|0,44
|Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF
|0,067742
|0,40
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Garanti Em. Hay. Üçüncü Değişken EYF
|0,042264
|0,53
|Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF
|0,234277
|0,51
|Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF
|0,170672
|0,48
|VEM Turkcell Çalış. Yön. Pera 1 Değiş. Grup EYF
|0,021715
|0,48
|Fiba Em. ve Hay. İstanbul Port.Din.Değ. EYF
|0,028469
|0,41
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Katılım Em. ve Hay. Kıymetli Madenler Katılım EYF
|0,010699
|0,93
|HEM Katılım Hisse Senedi EYF
|0,038879
|0,33
|VEM Katılım Hisse Senedi EYF
|0,026916
|0,30
|Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF
|0,035513
|0,29
|Bereket Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF
|0,029067
|0,13
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|Katılım Em. ve Hay. Altın Katılım EYF
|0,056840
|0,53
|BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF
|0,055941
|0,52
|NN Hay. Em. Altın EYF
|0,034721
|0,49
|Fiba Em. ve Hay. Altın EYF
|0,059172
|0,48
|Garanti Em. Hay. Altın Katılım EYF
|0,061589
|0,46
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
|AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Para Piyasası EYF
|0,081478
|0,06
|Fiba Em. ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,026709
|0,05
|Cigna Sağlık Hay. ve Em. Para Piyasası EYF
|0,035938
|0,05
|HEM Para Piyasası EYF
|0,028229
|0,05
|Aegon Emeklilik ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,074066
|0,05
AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
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