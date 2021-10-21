Son dakika haber... BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Allianz Yaşam ve Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,167069 0,46 HEM Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF 0,058834 0,45 VEM Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF 0,121452 0,44 Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF 0,114312 0,43 ZEM Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF 0,063252 0,40 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları AvivaSA Em. ve Hay. Üçüncü Fon Sepeti EYF 0,010852 0,86 Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,021542 0,62 AvivaSA Em. ve Hay. İkinci Fon Sepeti EYF 0,011105 0,62 AvivaSA Em. ve Hay. Birinci Fon Sepeti EYF 0,011205 0,42 Allianz Yaşam ve Em. Fon Sepeti EYF 0,025499 0,25 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 0,059965 0,49 Anadolu Hayat Em. Sürdür. Hisse Senedi EYF 0,010591 0,48 Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF 0,033000 0,48 AvivaSA Em. ve Hay. BIST Temettü25 Endeksi EYF 0,061593 0,44 Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,067742 0,40 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Garanti Em. Hay. Üçüncü Değişken EYF 0,042264 0,53 Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF 0,234277 0,51 Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF 0,170672 0,48 VEM Turkcell Çalış. Yön. Pera 1 Değiş. Grup EYF 0,021715 0,48 Fiba Em. ve Hay. İstanbul Port.Din.Değ. EYF 0,028469 0,41 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Katılım Em. ve Hay. Kıymetli Madenler Katılım EYF 0,010699 0,93 HEM Katılım Hisse Senedi EYF 0,038879 0,33 VEM Katılım Hisse Senedi EYF 0,026916 0,30 Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,035513 0,29 Bereket Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF 0,029067 0,13 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler Katılım Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,056840 0,53 BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,055941 0,52 NN Hay. Em. Altın EYF 0,034721 0,49 Fiba Em. ve Hay. Altın EYF 0,059172 0,48 Garanti Em. Hay. Altın Katılım EYF 0,061589 0,46 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Para Piyasası EYF 0,081478 0,06 Fiba Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,026709 0,05 Cigna Sağlık Hay. ve Em. Para Piyasası EYF 0,035938 0,05 HEM Para Piyasası EYF 0,028229 0,05 Aegon Emeklilik ve Hay. Para Piyasası EYF 0,074066 0,05 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri Haberler.com Haberler ›› Ekonomi ›› Son dakika haber... BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar - Haberler Ekonomi Çok Okunan Haberler