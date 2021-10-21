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Son dakika haber... BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Son dakika haber... BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

Son dakika haberi: Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Allianz Yaşam ve Em. Bir. K.D.B.A.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Allianz Yaşam ve Em. Bir. K.D.B.A. EYF0,1670690,46
HEM Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF0,0588340,45
VEM Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF0,1214520,44
Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF0,1143120,43
ZEM Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF0,0632520,40
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
AvivaSA Em. ve Hay. Üçüncü Fon Sepeti EYF0,0108520,86
Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF0,0215420,62
AvivaSA Em. ve Hay. İkinci Fon Sepeti EYF0,0111050,62
AvivaSA Em. ve Hay. Birinci Fon Sepeti EYF0,0112050,42
Allianz Yaşam ve Em. Fon Sepeti EYF0,0254990,25
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF0,0599650,49
Anadolu Hayat Em. Sürdür. Hisse Senedi EYF0,0105910,48
Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF0,0330000,48
AvivaSA Em. ve Hay. BIST Temettü25 Endeksi EYF0,0615930,44
Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF0,0677420,40
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Garanti Em. Hay. Üçüncü Değişken EYF0,0422640,53
Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF0,2342770,51
Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF0,1706720,48
VEM Turkcell Çalış. Yön. Pera 1 Değiş. Grup EYF0,0217150,48
Fiba Em. ve Hay. İstanbul Port.Din.Değ. EYF0,0284690,41
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Katılım Em. ve Hay. Kıymetli Madenler Katılım EYF0,0106990,93
HEM Katılım Hisse Senedi EYF0,0388790,33
VEM Katılım Hisse Senedi EYF0,0269160,30
Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF0,0355130,29
Bereket Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF0,0290670,13
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
Katılım Em. ve Hay. Altın Katılım EYF0,0568400,53
BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF0,0559410,52
NN Hay. Em. Altın EYF0,0347210,49
Fiba Em. ve Hay. Altın EYF0,0591720,48
Garanti Em. Hay. Altın Katılım EYF0,0615890,46
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Para Piyasası EYF0,0814780,06
Fiba Em. ve Hay. Para Piyasası EYF0,0267090,05
Cigna Sağlık Hay. ve Em. Para Piyasası EYF0,0359380,05
HEM Para Piyasası EYF0,0282290,05
Aegon Emeklilik ve Hay. Para Piyasası EYF0,0740660,05
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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