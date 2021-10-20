Son dakika haberi | En fazla kazandıran BES fonları
AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Son dakika haberi: Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 2,00 ile "Katılım Em. ve Hay. Kıymetli Madenler Katılım EYF", yüzde 1,16 ile "AvivaSA Em. ve Hay. Teknoloji Sektörü Yab. Değ. EYF" ve yüzde 1,15 ile "Anadolu Hayat Em. Teknoloji Sektörü His. Sen. EYF" oldu.
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 2,00 ile "Katılım Em. ve Hay. Kıymetli Madenler Katılım EYF", yüzde 1,16 ile "AvivaSA Em. ve Hay. Teknoloji Sektörü Yab. Değ. EYF" ve yüzde 1,15 ile "Anadolu Hayat Em. Teknoloji Sektörü His. Sen. EYF" oldu.
BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Fon Getiri (%)
|Katılım Em. ve Hay. Kıymetli Madenler Katılım EYF
|0,010600
|2,00
|AvivaSA Em. ve Hay. Teknoloji Sektörü Yab. Değ. EYF
|0,062663
|1,16
|Anadolu Hayat Em. Teknoloji Sektörü His. Sen. EYF
|0,010816
|1,15
|Metlife Em. ve Hay. Altın Katılım EYF
|0,017471
|1,01
|Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF
|0,233078
|0,98
|HEM Katılım Hisse Senedi EYF
|0,038753
|0,98
|Anadolu Hayat Em. Sürdür. Hisse Senedi EYF
|0,010540
|0,96
|AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF
|0,109357
|0,94
|AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. EYF
|0,107913
|0,94
|Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF
|0,169856
|0,93
AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
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