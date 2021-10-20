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Son dakika haberi | En fazla kazandıran BES fonları

AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Son dakika haberi | En fazla kazandıran BES fonları

Son dakika haberi: Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 2,00 ile "Katılım Em. ve Hay. Kıymetli Madenler Katılım EYF", yüzde 1,16 ile "AvivaSA Em. ve Hay. Teknoloji Sektörü Yab. Değ. EYF" ve yüzde 1,15 ile "Anadolu Hayat Em. Teknoloji Sektörü His. Sen. EYF" oldu.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 2,00 ile "Katılım Em. ve Hay. Kıymetli Madenler Katılım EYF", yüzde 1,16 ile "AvivaSA Em. ve Hay. Teknoloji Sektörü Yab. Değ. EYF" ve yüzde 1,15 ile "Anadolu Hayat Em. Teknoloji Sektörü His. Sen. EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

AdFon FiyatıFon Getiri (%)
Katılım Em. ve Hay. Kıymetli Madenler Katılım EYF0,0106002,00
AvivaSA Em. ve Hay. Teknoloji Sektörü Yab. Değ. EYF0,0626631,16
Anadolu Hayat Em. Teknoloji Sektörü His. Sen. EYF0,0108161,15
Metlife Em. ve Hay. Altın Katılım EYF0,0174711,01
Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF0,2330780,98
HEM Katılım Hisse Senedi EYF0,0387530,98
Anadolu Hayat Em. Sürdür. Hisse Senedi EYF0,0105400,96
AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF0,1093570,94
AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. EYF0,1079130,94
Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF0,1698560,93
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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