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En fazla kaybettiren BES fonları

AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
En fazla kaybettiren BES fonları

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 0,55 ile "Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF", yüzde 0,41 ile "Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF" ve yüzde 0,37 ile "HEM Dinamik Değişken EYF" oldu.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 0,55 ile "Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF", yüzde 0,41 ile "Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF" ve yüzde 0,37 ile "HEM Dinamik Değişken EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

AdFon FiyatıFon Getiri (%)
Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF0,066759-0,55
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF0,065821-0,41
HEM Dinamik Değişken EYF0,026127-0,37
MetLife Em. ve Hay. His. Sen. EYF0,036549-0,35
AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. EYF0,106529-0,31
VEM Hisse Senedi EYF0,105870-0,31
VEM Dinamik Değişken EYF0,076637-0,30
AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF0,107947-0,30
Fiba Em. ve Hay. Den. Değ. Gr. EYF0,038379-0,29
HEM Hisse Senedi EYF0,027047-0,29
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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