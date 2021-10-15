Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları VEM Birinci Kamu Borçlanma Araçları Grup EYF 0,047394 -0,43 ZEM Kamu Borçlanma Araçları EYF 0,021445 -0,34 VEM Borçlanma Araçları EYF 0,027839 -0,34 Cigna Sağlık Hay. ve Em. Borç. Araç. EYF 0,011583 -0,34 AvivaSA Em. ve Hay. Borç. Araç. Gr. EYF 0,066521 -0,33 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,067131 -0,53 AvivaSA Em. ve Hay. BIST Temettü25 Endeksi EYF 0,060501 -0,45 Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,066094 -0,27 Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF 0,035576 -0,27 Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 0,058918 -0,14 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF 0,018020 -1,11 AvivaSA Em. ve Hay. Katkı EYF 0,018899 -0,71 Aegon Emeklilik ve Hay. Katkı EYF 0,019251 -0,70 Garanti Em. Hay. Katkı EYF 0,020024 -0,69 VEM Standart EYF 0,070647 -0,67 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları VEM Katılım Hisse Senedi EYF 0,026299 -0,55 HEM Katılım Hisse Senedi EYF 0,037901 -0,48 VEM Katılım Dinamik Değişken Grup EYF 0,040423 -0,20 AvivaSA Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF 0,021846 -0,17 Allianz Yaşam ve Em. Katılım Stand. EYF 0,019754 -0,17 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri İmamoğlu'ndan tepki çeken sözler: 70 dakikalık yolu 5 dakikaya indirecek tünel için para harcamam Haberler ›› Ekonomi ›› BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar - Haberler Ekonomi Çok Okunan Haberler