BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar
AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları VEM Birinci Kamu Borçlanma Araçları Grup EYF0,047394-0,43ZEM Kamu Borçlanma Araçları EYF0,021445-0,34VEM...
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|VEM Birinci Kamu Borçlanma Araçları Grup EYF
|0,047394
|-0,43
|ZEM Kamu Borçlanma Araçları EYF
|0,021445
|-0,34
|VEM Borçlanma Araçları EYF
|0,027839
|-0,34
|Cigna Sağlık Hay. ve Em. Borç. Araç. EYF
|0,011583
|-0,34
|AvivaSA Em. ve Hay. Borç. Araç. Gr. EYF
|0,066521
|-0,33
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF
|0,067131
|-0,53
|AvivaSA Em. ve Hay. BIST Temettü25 Endeksi EYF
|0,060501
|-0,45
|Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF
|0,066094
|-0,27
|Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF
|0,035576
|-0,27
|Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF
|0,058918
|-0,14
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF
|0,018020
|-1,11
|AvivaSA Em. ve Hay. Katkı EYF
|0,018899
|-0,71
|Aegon Emeklilik ve Hay. Katkı EYF
|0,019251
|-0,70
|Garanti Em. Hay. Katkı EYF
|0,020024
|-0,69
|VEM Standart EYF
|0,070647
|-0,67
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|VEM Katılım Hisse Senedi EYF
|0,026299
|-0,55
|HEM Katılım Hisse Senedi EYF
|0,037901
|-0,48
|VEM Katılım Dinamik Değişken Grup EYF
|0,040423
|-0,20
|AvivaSA Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF
|0,021846
|-0,17
|Allianz Yaşam ve Em. Katılım Stand. EYF
|0,019754
|-0,17
AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
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