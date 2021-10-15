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BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları VEM Birinci Kamu Borçlanma Araçları Grup EYF0,047394-0,43ZEM Kamu Borçlanma Araçları EYF0,021445-0,34VEM...

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
VEM Birinci Kamu Borçlanma Araçları Grup EYF0,047394-0,43
ZEM Kamu Borçlanma Araçları EYF0,021445-0,34
VEM Borçlanma Araçları EYF0,027839-0,34
Cigna Sağlık Hay. ve Em. Borç. Araç. EYF0,011583-0,34
AvivaSA Em. ve Hay. Borç. Araç. Gr. EYF0,066521-0,33
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF0,067131-0,53
AvivaSA Em. ve Hay. BIST Temettü25 Endeksi EYF0,060501-0,45
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF0,066094-0,27
Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF0,035576-0,27
Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF0,058918-0,14
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF0,018020-1,11
AvivaSA Em. ve Hay. Katkı EYF0,018899-0,71
Aegon Emeklilik ve Hay. Katkı EYF0,019251-0,70
Garanti Em. Hay. Katkı EYF0,020024-0,69
VEM Standart EYF0,070647-0,67
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
VEM Katılım Hisse Senedi EYF0,026299-0,55
HEM Katılım Hisse Senedi EYF0,037901-0,48
VEM Katılım Dinamik Değişken Grup EYF0,040423-0,20
AvivaSA Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF0,021846-0,17
Allianz Yaşam ve Em. Katılım Stand. EYF0,019754-0,17
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
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Haber: BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar - Haberler Ekonomi
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