En fazla kaybettiren BES fonları

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 0,58 ile "Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF", yüzde 0,45 ile "AvivaSA Em. ve Hay. Katkı EYF" ve yüzde 0,44 ile "Garanti Em. Hay. Katkı EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle: