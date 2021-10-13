En fazla kaybettiren BES fonları
AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 0,58 ile "Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF", yüzde 0,45 ile "AvivaSA Em. ve Hay. Katkı EYF" ve yüzde 0,44 ile "Garanti Em. Hay. Katkı EYF" oldu.
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 0,58 ile "Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF", yüzde 0,45 ile "AvivaSA Em. ve Hay. Katkı EYF" ve yüzde 0,44 ile "Garanti Em. Hay. Katkı EYF" oldu.
BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Fon Getiri (%)
|Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF
|0,018232
|-0,58
|AvivaSA Em. ve Hay. Katkı EYF
|0,019045
|-0,45
|Garanti Em. Hay. Katkı EYF
|0,020166
|-0,44
|VEM Standart EYF
|0,071049
|-0,41
|Aegon Emeklilik ve Hay. Katkı EYF
|0,019403
|-0,40
|Axa Hayat ve Em. Katkı EYF
|0,019893
|-0,40
|Cigna Sağlık Hay. ve Em. Katkı EYF
|0,020726
|-0,38
|BNP Paribas Cardif Em. Katkı EYF
|0,020039
|-0,36
|HEM Kamu Borçlanma Araçları Standart EYF
|0,020794
|-0,35
|Anadolu Hayat Em. Katkı EYF
|0,018638
|-0,35
AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
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