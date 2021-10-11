BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,108845 0,31 Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,105505 0,30 MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A.(ABD Doları 0-5 Yıl)EYF 0,062117 0,25 VEM Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF 0,116939 0,22 Allianz Yaşam ve Em. K.D.B.A. EYF 0,076500 0,22 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Anadolu Hay.Em. B.R.I.C. Ülke.Yab. BYF Fon Sep. EYF 0,069613 1,29 AvivaSA Em. ve Hay. Üçüncü Fon Sepeti EYF 0,010503 0,54 AvivaSA Em. ve Hay. İkinci Fon Sepeti EYF 0,010884 0,30 AvivaSA Em. ve Hay. Birinci Fon Sepeti EYF 0,011042 0,21 Allianz Yaşam ve Em. Fon Sepeti EYF 0,024877 0,10 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 0,057154 0,50 Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF 0,035100 0,35 Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,068032 0,32 AvivaSA Em. ve Hay. BIST Temettü25 Endeksi EYF 0,059686 0,31 Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,065467 0,23 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF 0,016808 0,65 Fiba Em. ve Hay. Atak Değ. EYF 0,069946 0,34 Anadolu Hayat Em. Katılım Katkı EYF 0,026898 0,33 AvivaSA Em. ve Hay. Katılım Katkı EYF 0,017914 0,32 Allianz Yaşam ve Em. Katılım Katkı EYF 0,017933 0,31 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,071457 0,64 Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,050299 0,61 Katılım Em. ve Hay. Kıymetli Madenler Katılım EYF 0,009888 0,59 Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF 0,030820 0,58 Katılım Em. ve Hay. Den. Katılım Değ. EYF 0,034383 0,39 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler Fiba Em. ve Hay. Altın EYF 0,056075 0,60 Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,054376 0,55 VEM Altın Katılım EYF 0,056492 0,54 Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,052817 0,53 ZEM Altın Katılım EYF 0,054045 0,53 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası MetLife Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,032294 0,15 Anadolu Hayat Em. Para Piyasası EYF 0,079901 0,15 Allianz Hayat Em. Para Piyasası EYF 0,080865 0,14 ZEM Para Piyasası EYF 0,031160 0,14 NN Hay. Em. Para Piyasası EYF 0,082130 0,14 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) AA / Yunus Türk - Ekonomi Haberleri Haberler ›› Ekonomi ›› BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar - Haberler Ekonomi Çok Okunan Haberler