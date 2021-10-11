En fazla kazandıran BES fonları

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,29 ile "Anadolu Hay.Em. B.R.I.C. Ülke.Yab. BYF Fon Sep. EYF", yüzde 0,65 ile "Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF" ve yüzde 0,64 ile "Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF" oldu.

BES fonları içinde günün kazandıran 10 fonu şöyle: