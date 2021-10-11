En fazla kazandıran BES fonları
AA / Yunus Türk - Haberler | Ekonomi
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,29 ile "Anadolu Hay.Em. B.R.I.C. Ülke.Yab. BYF Fon Sep. EYF", yüzde 0,65 ile "Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF" ve yüzde 0,64 ile "Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF" oldu.
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,29 ile "Anadolu Hay.Em. B.R.I.C. Ülke.Yab. BYF Fon Sep. EYF", yüzde 0,65 ile "Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF" ve yüzde 0,64 ile "Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF" oldu.
BES fonları içinde günün kazandıran 10 fonu şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Fon Getiri (%)
|Anadolu Hay.Em. B.R.I.C. Ülke.Yab. BYF Fon Sep. EYF
|0,069613
|1,29
|Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF
|0,016808
|0,65
|Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,071457
|0,64
|Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,050299
|0,61
|Fiba Em. ve Hay. Altın EYF
|0,056075
|0,60
|Katılım Em. ve Hay. Kıymetli Madenler Katılım EYF
|0,009888
|0,59
|Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF
|0,030820
|0,58
|Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF
|0,054376
|0,55
|VEM Altın Katılım EYF
|0,056492
|0,54
|AvivaSA Em. ve Hay. Üçüncü Fon Sepeti EYF
|0,010503
|0,54
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)
AA / Yunus Türk - Ekonomi Haberleri
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