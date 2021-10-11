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En fazla kazandıran BES fonları

AA / Yunus Türk - Haberler | Ekonomi
En fazla kazandıran BES fonları

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,29 ile "Anadolu Hay.Em. B.R.I.C. Ülke.Yab. BYF Fon Sep. EYF", yüzde 0,65 ile "Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF" ve yüzde 0,64 ile "Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF" oldu.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,29 ile "Anadolu Hay.Em. B.R.I.C. Ülke.Yab. BYF Fon Sep. EYF", yüzde 0,65 ile "Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF" ve yüzde 0,64 ile "Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF" oldu.

BES fonları içinde günün kazandıran 10 fonu şöyle:

AdFon FiyatıFon Getiri (%)
Anadolu Hay.Em. B.R.I.C. Ülke.Yab. BYF Fon Sep. EYF0,0696131,29
Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF0,0168080,65
Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF0,0714570,64
Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF0,0502990,61
Fiba Em. ve Hay. Altın EYF0,0560750,60
Katılım Em. ve Hay. Kıymetli Madenler Katılım EYF0,0098880,59
Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF0,0308200,58
Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF0,0543760,55
VEM Altın Katılım EYF0,0564920,54
AvivaSA Em. ve Hay. Üçüncü Fon Sepeti EYF0,0105030,54
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(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

AA / Yunus Türk - Ekonomi Haberleri
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