En fazla kazandıran BES fonları
AA / Yunus Türk - Haberler | Ekonomi
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,22 ile "AvivaSA Em. ve Hay. Teknoloji Sektörü Yab. Değ. EYF", yüzde 0,59 ile "Allianz Yaşam ve Em. K.D.B.A. EYF" ve yüzde 0,58 ile "Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF" oldu.
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,22 ile "AvivaSA Em. ve Hay. Teknoloji Sektörü Yab. Değ. EYF", yüzde 0,59 ile "Allianz Yaşam ve Em. K.D.B.A. EYF" ve yüzde 0,58 ile "Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF" oldu.
BES fonları içinde günün kazandıran 10 fonu şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Fon Getiri (%)
|AvivaSA Em. ve Hay. Teknoloji Sektörü Yab. Değ. EYF
|0,057103
|1,22
|Allianz Yaşam ve Em. K.D.B.A. EYF
|0,076494
|0,59
|Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF
|0,034209
|0,58
|MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A.(ABD Doları 0-5 Yıl)EYF
|0,062103
|0,56
|Garanti Em. Hay. Değ. EYF
|0,087437
|0,53
|VEM Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF
|0,116859
|0,52
|Cigna Sağlık Hay. ve Em. Altın EYF
|0,017643
|0,51
|AvivaSA Em. ve Hay. İki. Değ. EYF
|0,064434
|0,50
|AvivaSA Em. ve Hay. D.B.A. EYF
|0,126555
|0,50
|Fiba Em. ve Hay.D.B.A. EYF
|0,085737
|0,49
AA / Yunus Türk - Ekonomi Haberleri
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