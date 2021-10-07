En fazla kazandıran BES fonları - Haberler Ekonomi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

En fazla kazandıran BES fonları

AA / Yunus Türk - Haberler | Ekonomi
En fazla kazandıran BES fonları

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,22 ile "AvivaSA Em. ve Hay. Teknoloji Sektörü Yab. Değ. EYF", yüzde 0,59 ile "Allianz Yaşam ve Em. K.D.B.A. EYF" ve yüzde 0,58 ile "Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF" oldu.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,22 ile "AvivaSA Em. ve Hay. Teknoloji Sektörü Yab. Değ. EYF", yüzde 0,59 ile "Allianz Yaşam ve Em. K.D.B.A. EYF" ve yüzde 0,58 ile "Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF" oldu.

BES fonları içinde günün kazandıran 10 fonu şöyle:

AdFon FiyatıFon Getiri (%)
AvivaSA Em. ve Hay. Teknoloji Sektörü Yab. Değ. EYF0,0571031,22
Allianz Yaşam ve Em. K.D.B.A. EYF0,0764940,59
Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF0,0342090,58
MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A.(ABD Doları 0-5 Yıl)EYF0,0621030,56
Garanti Em. Hay. Değ. EYF0,0874370,53
VEM Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF0,1168590,52
Cigna Sağlık Hay. ve Em. Altın EYF0,0176430,51
AvivaSA Em. ve Hay. İki. Değ. EYF0,0644340,50
AvivaSA Em. ve Hay. D.B.A. EYF0,1265550,50
Fiba Em. ve Hay.D.B.A. EYF0,0857370,49
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

AA / Yunus Türk - Ekonomi Haberleri
Altının gram fiyatı 504 lira seviyesinden işlem görüyor

Altının gram fiyatı 504 lira seviyesinden işlem görüyor

 Altının kilogramı 501 bin 200 liraya yükseldi

Altının kilogramı 501 bin 200 liraya yükseldi

 Altının gram fiyatı 502 lira seviyesinden işlem görüyor

Altının gram fiyatı 502 lira seviyesinden işlem görüyor
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Acun Ilıcalı Seren Serengil Özge Özder Mehmet Ali Erbil
Spor Marcao Ali Palabıyık
Tüm Haberler Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Şans Oyunları Hasan Doğan Aykut Kocaman Emmanuel Macron
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: En fazla kazandıran BES fonları - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 07.10.2021 15:23:49. #1.12#