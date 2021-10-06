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En fazla kaybettiren BES fonları

AA / Yunus Türk - Haberler | Ekonomi
En fazla kaybettiren BES fonları

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün kaybettirenleri yüzde 0,75 ile "AvivaSA Em. ve Hay. BIST Temettü25 Endeksi EYF", yüzde 0,71 ile "Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF" ve yüzde 0,68 ile "Anadolu Hayat Em. Teknoloji Sektörü His. Sen. EYF" oldu.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün kaybettirenleri yüzde 0,75 ile "AvivaSA Em. ve Hay. BIST Temettü25 Endeksi EYF", yüzde 0,71 ile "Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF" ve yüzde 0,68 ile "Anadolu Hayat Em. Teknoloji Sektörü His. Sen. EYF" oldu.

BES fonları içinde günün kaybettiren 10 fonu şöyle:

AdFon FiyatıFon Getiri (%)
AvivaSA Em. ve Hay. BIST Temettü25 Endeksi EYF0,058984-0,75
Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF0,034743-0,71
Anadolu Hayat Em. Teknoloji Sektörü His. Sen. EYF0,010407-0,68
HEM Katılım Hisse Senedi EYF0,037924-0,55
VEM Katılım Hisse Senedi EYF0,026337-0,55
VEM Turkcell Çalış. Yön. Pera 1 Değiş. Grup EYF0,020904-0,49
Anadolu Hayat Em. Sürdür. Hisse Senedi EYF0,010001-0,35
HEM Katılım Dinamik Değişken EYF0,031634-0,34
Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF0,218748-0,31
VEM Standart EYF0,071467-0,31
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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Haber: En fazla kaybettiren BES fonları - Haberler Ekonomi
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