En fazla kaybettiren BES fonları

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün kaybettirenleri yüzde 0,75 ile "AvivaSA Em. ve Hay. BIST Temettü25 Endeksi EYF", yüzde 0,71 ile "Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF" ve yüzde 0,68 ile "Anadolu Hayat Em. Teknoloji Sektörü His. Sen. EYF" oldu.

BES fonları içinde günün kaybettiren 10 fonu şöyle: