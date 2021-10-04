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En fazla kaybettiren BES fonları

AA / Yunus Türk - Haberler | Ekonomi
En fazla kaybettiren BES fonları

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün kaybettirenleri yüzde 1,09 ile "VEM Turkcell Çalış. Yön. Pera 1 Değiş. Grup EYF", yüzde 0,98 ile "Garanti Em. Hay. Üçüncü Değişken EYF" ve yüzde 0,93 ile "AvivaSA Em. ve Hay. K D.B.A. EYF" oldu.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün kaybettirenleri yüzde 1,09 ile "VEM Turkcell Çalış. Yön. Pera 1 Değiş. Grup EYF", yüzde 0,98 ile "Garanti Em. Hay. Üçüncü Değişken EYF" ve yüzde 0,93 ile "AvivaSA Em. ve Hay. K D.B.A. EYF" oldu.

BES fonları içinde günün kaybettiren 10 fonu şöyle:

AdFon FiyatıFon Getiri (%)
VEM Turkcell Çalış. Yön. Pera 1 Değiş. Grup EYF0,021067-1,09
Garanti Em. Hay. Üçüncü Değişken EYF0,039654-0,98
AvivaSA Em. ve Hay. K D.B.A. EYF0,117820-0,93
Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF0,135812-0,91
Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF0,219537-0,90
Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF0,159818-0,85
AvivaSA Em. ve Hay. D.B.A. EYF0,125707-0,78
Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF0,031181-0,77
Anadolu Hayat Em. Sürdür. Hisse Senedi EYF0,010043-0,67
Axa Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF0,047420-0,67
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

AA / Yunus Türk - Ekonomi Haberleri
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