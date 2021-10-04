En fazla kaybettiren BES fonları

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün kaybettirenleri yüzde 1,09 ile "VEM Turkcell Çalış. Yön. Pera 1 Değiş. Grup EYF", yüzde 0,98 ile "Garanti Em. Hay. Üçüncü Değişken EYF" ve yüzde 0,93 ile "AvivaSA Em. ve Hay. K D.B.A. EYF" oldu.

BES fonları içinde günün kaybettiren 10 fonu şöyle: