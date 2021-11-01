BES fonu istatistikleri
AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları bugün ortalama yüzde 0,14 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,22 ile "Karma & Esnek Fonlar" fonları oldu.
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları bugün ortalama yüzde 0,14 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,22 ile "Karma & Esnek Fonlar" fonları oldu.
BES fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:
|Fon Kategori Adı
|Fon Kategori Endeks Getiri (%)
|Fon Kategori Adet
|Fon Kategori Endeks Kazandıran Fon Adet
|Fon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet
|Emeklilik Fonları (BES)
|0,14
|257
|212
|44
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|0,14
|52
|50
|2
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|0,13
|6
|3
|3
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|0,15
|29
|20
|9
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|0,22
|111
|103
|8
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|-0,07
|29
|8
|20
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|0,05
|15
|13
|2
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
|0,18
|15
|15
|0
AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
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