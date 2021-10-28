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Son dakika haber! Yatırım fonu istatistikleri

AA / Murat Aslan - Haberler | Ekonomi
Son dakika haber! Yatırım fonu istatistikleri

Son dakika ekonomi haberine göre Yatırım fonları bugün ortalama yüzde 0,21 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en çok kazandıran yüzde 0,29 ile "Hisse Senedi Fonları" oldu.

Yatırım fonları bugün ortalama yüzde 0,21 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en çok kazandıran yüzde 0,29 ile "Hisse Senedi Fonları" oldu.

Yatırım fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:

Fon Kategori AdıFon Kategori Endeks Getiri (%)Fon Kategori AdetFon Kategori Endeks Kazandıran Fon AdetFon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet
Yatırım Fonları0,21904582152
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları0,1272684
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları-0,05352114
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları0,2969636
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon0,07875928
Yatırım Fonları - Katılım Fonları0,0442339
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları-0,3412012
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları0,0437370
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

AA / Murat Aslan - Ekonomi Haberleri
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