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Yatırım fonu istatistikleri

AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Yatırım fonu istatistikleri

Yatırım fonları bugün ortalama yüzde 0,47 değer kaybederken, türlerine göre bakıldığında tek kazandıran yüzde 0,04 ile "Para Piyasası Fonları" oldu.

Yatırım fonları bugün ortalama yüzde 0,47 değer kaybederken, türlerine göre bakıldığında tek kazandıran yüzde 0,04 ile "Para Piyasası Fonları" oldu.

Yatırım fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:

Fon Kategori AdıFon Kategori Endeks Getiri (%)Fon Kategori AdetFon Kategori Endeks Kazandıran Fon AdetFon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet
Yatırım Fonları-0,47903403340
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları-0,31725715
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları-1,5035134
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları-1,0469618
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon-0,39863650
Yatırım Fonları - Katılım Fonları-0,20422715
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları-2,8912012
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları0,0437370
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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