Benzine yapılan zam fiyatlara yansımayacak - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Benzine yapılan zam fiyatlara yansımayacak

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Benzine yapılan zam fiyatlara yansımayacak

Bu gece yarısından itibaren benzinin litresine 26 kuruş zam yapıldı.

İSTANBUL (İHA) - Bu gece yarısından itibaren benzinin litresine 26 kuruş zam yapıldı. Ancak gelen zam pompa fiyatlarına yansımayacak.

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'nın (EPGİS) yaptığı açıklamaya göre, bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre satış fiyatına 26 kuruş zam yapıldı. Ancak mevcut uygulama olan Eşel Mobil Sistemi gereği zam oranı ÖTV'den karşılanacağından pompa fiyatlarında değişiklik olmayacak. Benzinin litresi İstanbul'da ortalama 7,77 liradan, Ankara'da 7,85 liradan, İzmir'de ise 7,87 liradan satılıyor.

Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösteriyor.

-İHA-

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Son dakika gündem: Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Dünyanın dört bir yanında enerji fiyatlarının iki katından beş katına kadar arttığı bir dönemde vatandaşımızı korumak için...

Son dakika gündem: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Dünyanın dört bir yanında enerji fiyatlarının iki katından beş katına kadar arttığı bir dönemde vatandaşımızı korumak için...

 Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Salgın başladığından beri, enerji sektöründe kamunun kontrolü altındaki fiyatları, gerekirse sübvanse ederek en alt seviyede...

Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Salgın başladığından beri, enerji sektöründe kamunun kontrolü altındaki fiyatları, gerekirse sübvanse ederek en alt seviyede...

 Kayıp dalak soruşturmasında özel hastaneye 3 bin lira idari para cezası kesildi

Kayıp dalak soruşturmasında özel hastaneye 3 bin lira idari para cezası kesildi
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Süleyman Soylu Numan Kurtulmuş Ahmet Davutoğlu Necmettin Erbakan
Magazin Alişan Özge Özder Acun Ilıcalı Mehmet Ali Erbil
Spor Halil İbrahim Dervişoğlu Muslera Mesut Özil Ali Palabıyık Abdullah Avcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Yemek Tarifleri Ersun Yanal Mehmet Fatih
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Benzine yapılan zam fiyatlara yansımayacak - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 07.10.2021 19:41:15. #1.17#