Benzine ne zaman zam gelecek? Benzine 28 kuruş zam mı var? - Haberler
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Benzine ne zaman zam gelecek? Benzine 28 kuruş zam mı var?

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Benzine ne zaman zam gelecek? Benzine 28 kuruş zam mı var?

Benzine 28 kuruş zam mı var? sorusu yanıt buldu. Bu gece yarısından itibaren geçerli olacak şekilde benzinin litre satış fiyatına 28 kuruş zam yapıldı. Peki, Benzine ne zaman zam gelecek? İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya benzin fiyatları ne kadar? 1 LT benzin kaç TL?

Benzine ne zaman zam gelecek? sorusunun yanıtı gündemin merak edilen konular arasında yer alıyor. Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanan akaryakıt fiyatları hakkında son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor.

BENZİNE NE ZAMAN ZAM GELECEK?

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'nın (EPGİS) yaptığı duyuruya göre, bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre satış fiyatına 28 kuruş zam yapıldı. Fiyat artışının ardından benzinin litre satış fiyatı İstanbul'da ortalama 8,36 liradan 8,64 liraya, Ankara'da 8,47 liradan 8,75 liraya, İzmir'de ise 8,47 liradan 8,75 liraya yükselecek.

Dolar kuru ne kadar? Dolar kaç TL? Dolar alış ve satış fiyatları için tıklayın.

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