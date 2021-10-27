Benzine indirim mi geldi? Ankara, İstanbul, İzmir benzin fiyatları! Benzine ne kadar indirim geldi, ne kadar oldu?

Benzine İndirim mi geldi? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayladığı "2022 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı" Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, akaryakıtta eşel mobil sistemi 2022'de de devam edecek. Fiyat artışlarının bir kısmı ÖTV'den karşılanarak satış fiyatına yansıtılmayacak.Benzine ne kadar indirim geldi, ne kadar oldu?

BENZİNE İNDİRİM Mİ GELDİ?

EPGİS'ten yapılan açıklamada, 28/10/2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, benzinde 25 KRŞ/LT pompa satış fiyatlarında indirim gerçekleşmiştir" denildi.

BENZİNE NE KADAR İNDİRİM GELDİ?

Pazartesi günü 44 kuruş, salı günü ise 28 kuruş olmak üzere iki seferde 72 kuruş zamlanan benzinin fiyatı bu gece yarısı itibarıyla 25 kuruş inecek.

27 EKİM BENZİN FİYATLARI

Böylece benzinin litresi İstanbul'da 8,67 liradan 8,42 liraya, İzmir'de 8,75 liradan 8,50 liraya, Ankara'da 8,74 liradan 8,49 liraya inecek.

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