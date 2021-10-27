Benzine indirim mi geldi? Ankara, İstanbul, İzmir benzin fiyatları! Benzine ne kadar indirim geldi, ne kadar oldu?
Akaryakıta peş peşe yapılan zamlar vatandaşın belini bükerken bu defa sevindiren bir haber geldi. Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası, (EPGİS) benzinin litre fiyatına bu geceden itibaren geçerli olmak üzere indirim geleceğini açıkladı. Peki, Benzine indirim mi geldi? Benzine ne kadar indirim geldi, ne kadar oldu?
Benzine İndirim mi geldi? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayladığı "2022 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı" Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, akaryakıtta eşel mobil sistemi 2022'de de devam edecek. Fiyat artışlarının bir kısmı ÖTV'den karşılanarak satış fiyatına yansıtılmayacak.Benzine ne kadar indirim geldi, ne kadar oldu?
EPGİS'ten yapılan açıklamada, 28/10/2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, benzinde 25 KRŞ/LT pompa satış fiyatlarında indirim gerçekleşmiştir" denildi.
Pazartesi günü 44 kuruş, salı günü ise 28 kuruş olmak üzere iki seferde 72 kuruş zamlanan benzinin fiyatı bu gece yarısı itibarıyla 25 kuruş inecek.
Böylece benzinin litresi İstanbul'da 8,67 liradan 8,42 liraya, İzmir'de 8,75 liradan 8,50 liraya, Ankara'da 8,74 liradan 8,49 liraya inecek.
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