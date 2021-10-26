Benzin ne kadar oldu? 1 Litre benzin kaç TL? 26 Ekim benzine tekrardan zam gelecek mi? Benzin yeniden mi zamlanacak?
Geçtiğimiz gece yarısından itibaren benzine 44 kuruş daha zam yapılmıştı. Son haftalarda benzine gelen zamların ardından vatandaşlar, Benzine yeniden zam gelir mi? Benzin 10 tl olur mu? 26-27 Ekim Çarşamba günü benzine zam bekleniyor mu, ne kadar, kaç TL zam yapılacak? Benzin ne kadar oldu? 1 Litre benzin kaç TL? 26 Ekim benzine tekrardan zam gelecek mi? Benzin yeniden mi zamlanacak? sorularının cevaplarını merak ediyor. Peki, benzinin litresi ne kadar? Benzin kaç TL'ye satılıyor? İşte detaylar.
Benzine tekrar zam geleceği gündemde yer alan haberler in başında geliyor. Bazı kaynaklara göre bu gece yarısından itibaren benzine tekrardan zam yapılacağı tahmin edildi. Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'ndan (EPGİS) yapılan açıklamaya göre, benzinin litre fiyatına bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 44 kuruş zam geldi. Fiyat artışı pompaya yansıyacak. Peki, Benzin ne kadar oldu? 1 Litre benzin kaç TL? 26 Ekim benzine tekrardan zam gelecek mi? Benzin yeniden mi zamlanacak?
Zammın ardından İstanbul'da 7,92'den satılan benzinin litresi 8,36 liraya çıkacak. Benzinin litresi Ankara ve İzmir'de 8,01'den 8,45'e yükselecek.
16 Ekim tarihinden itibaren geçerli olmak üzere benzine 14, motorine ise 41 kuruş zam gelmişti. İki gün sonra motorine bir zam daha gelmiş ve motorinin litresi 23 kuruş daha artmıştı. Motorinin litresi İstanbul'da 8,19'dan, Ankara ve İzmir'de ise 8,28 liradan satılıyor.
Benzine geçtiğimiz gece 44 kuruş zam gelmişti. Bu gece ise bazı kaynaklara göre yeniden zamlanacağı tahmin edildi. Konu hakkında henüz resmi bir açıklama gelmedi.
Dolar kurundaki artışa bağlı olarak akaryakıt fiyatlarına zam üstüne zam gelmeye devam ediyor. Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'ndan (EPGİS) yapılan açıklamaya göre, benzinin litre fiyatına bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 44 kuruş zam geldi. Fiyat artışı pompaya yansıyacak.
Son dönemde akaryakıta gelen üst üste zamlara bir yenisi daha eklendi. Benzinin litre fiyatı bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 44 kuruş arttı. Zammın ardından benzinin litresi İstanbul'da 8,36 liradan, Ankara ve İzmir'de ise 8,45 liradan satılacak.
Zammın ardından İstanbul'da 7,92'den satılan benzinin litresi 8,36 liraya çıkacak. Benzinin litresi Ankara ve İzmir'de 8,01'den 8,45'e yükselecek.
LPG oto gaza da 21 Ekim tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 22 kuruş zam gelmişti. Zammın ardından oto gazın litresi 6,13 liradan, Ankara'da 6,17 liradan, İzmir'de ise 6,03 liradan satılmaya başlanmıştı.
BENZİN VE MOTORİNE ÜST ÜSTE ZAMLAR
16 Ekim tarihinden itibaren geçerli olmak üzere benzine 14, motorine ise 41 kuruş zam gelmişti. İki gün sonra motorine bir zam daha gelmiş ve motorinin litresi 23 kuruş daha artmıştı. Motorinin litresi İstanbul'da 8,19'dan, Ankara ve İzmir'de ise 8,28 liradan satılıyor.
Motorin ve LPG için henüz yeni bir zam kararı bulunmuyor.