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Bebek arabaları minyatür güneş paneliyle elektrik üretecek

AA / Hatice Özdemir Tosun - Haberler | Ekonomi
Bebek arabaları minyatür güneş paneliyle elektrik üretecek

Antalya'da faaliyet gösteren firma tarafından bebek arabasına monte edilen mini güneş paneli, günde iki cep telefonunun 3-4 kez şarj olmasını sağlayacak kadar elektrik üretiyor.

Antalya'da faaliyet gösteren firma tarafından bebek arabasına monte edilen mini güneş paneli, günde iki cep telefonunun 3-4 kez şarj olmasını sağlayacak kadar elektrik üretiyor.

Antalya Organize Sanayi Bölgesi'nde güneş enerjisi üzerine çalışan CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi AŞ tarafından Ar-Ge faaliyetleri kapsamında güneş enerjisinin günlük hayatta daha fazla kullanımını sağlamak amacıyla bebek arabaları üzerine proje geliştirildi.

Bebek arabalarının üst kısmına minik ve esnek güneş paneli yerleştirilerek elektrik üretilmesi sağlandı.

Cep telefonlarının kolaylıkla şarj edilebilmesi amacıyla da cihaza küçük bir aparat yerleştirildi. Dışarıda güneşten elektrik üreten ve cep telefonu ile powerbank (taşınabilir şarj aleti) şarj etme imkanı veren bebek arabası modeli, yurt içi ve dışındaki bebek arabası üreten firmalar tarafından ilgi görmeye başladı.

Anneler, çocuklarıyla dışarıya çıktıklarında şarj problemi yaşamayacak

CW Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Tarık Sarvan, AA muhabirine, genellikle çatılarda ve tarlalarda görülmeye alışılan güneş panellerinin her alanda görülmesi ve güneşten daha fazla yararlanılması için sürekli proje geliştirdiklerini söyledi.

Güneş panellerini kolay taşınabilir boyutta ve esnek özellikte üretir hale geldiklerini anlatan Sarvan, bu doğrultuda mini güneş panellerini günlük hayatta kullanılan malzemelere monte etmeye başladıklarını bildirdi.

Özellikle kadınların dışarıya çocuklarını gezdirmeye çıktıklarında ya da alışveriş yaparken telefonlarının şarjının bitmesi gibi sıkıntılarla karşılaştığını dile getiren Sarvan, şunları söyledi:

"Anneler, pazara gittiklerinde ya da dışarıya çıkıp bir yerde oturduklarında cep telefonlarının şarjı bittiğinde dolduramıyorlar, daha kısa sürede eve gitmeye çalışıyorlar. Onları daha özgür kılalım istedik. Çocuğunu parka götürmüş, arkadaşı ile bir yerde oturup kahve içiyor ama telefonunun bataryası bittiği için şarj problemi yaşayan birçok insan var. Biz de bunları düşünerek güneş enerji santrallerini minyatür hale getirip bebek arabalarına monte ettik, çok da şık oldu. Anneler, çocuklarıyla dışarıya çıktıklarında şarj problemi yaşamadan telefonlarını güneşten elde edilen elektrik ile doldurabilecekler."

Sistemi kullananların enerjisiz kalmayacağına dikkati çeken Sarvan, "İki cep telefonunu gün boyunca en az 3 ya da 4 kez doldurabilirsiniz. Kapasitesi iyi durumda. Özel esnek paneller, çabuk kırılmayacak nitelikte. 30-40 yıl ömrü olan paneller. Bebek arabasını bu kadar kullanamazsınız ama panelleri çıkarıp başka bir yere monte edebilirsiniz." diye konuştu.

"Çok ciddi talep var"

Tarık Sarvan, ilk model arabayı ürettiklerini ve patentini alarak tanıtımlara başladıklarını söyledi.

Bebek arabası üreten firmalarla bir araya gelip sistemin seri üretimine başlanabileceğini belirten Sarvan, sözlerini şöyle tamamladı:

"Yaptığımız örnek çok iyi karşılandı, yurt içinden ve dışından çok ciddi talep gördü. Panellerin seri üretimine gelecek yıldan itibaren başlayacağız. Bebek arabası konusunda ise 2 firma ile görüşme halindeyiz. Yerli üretim yapan bir firmayız, Türkiye'de yerli üretimi olan bebek arabaları ile iş birliği yapıp üretmek isteriz. Panelleri bebek arabalarına çok hızlı entegre edebiliriz."

AA / Hatice Özdemir Tosun - Ekonomi Haberleri
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