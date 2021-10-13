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Baymak, geleceğin teknolojisiyle üretilen yeni kombisi Lunatec'i piyasaya çıkardı

AA / Fatma Eda Topcu - Haberler | Ekonomi
Baymak, geleceğin teknolojisiyle üretilen yeni kombisi Lunatec'i piyasaya çıkardı

Baymak, uzun zamandır Ar-Ge çalışmaları süren hidrojen uyumlu yeni nesil kombisi Lunatec'i satışa sundu.

Baymak, uzun zamandır Ar-Ge çalışmaları süren hidrojen uyumlu yeni nesil kombisi Lunatec'i satışa sundu.

Baymak'tan yapılan açıklamaya göre şirket, uzun zamandır BDR Thermea Group bünyesinde Ar-Ge çalışmaları devam eden hidrojen uyumlu kombisi Lunatec'i görücüye çıkardı.

İleride Avrupa ve Türkiye'de kullanılacak hidrojen yakıt teknolojisi kullanımına uygun olan Lunatec kombi, yüzde 20 hidrojen ve yüzde 80 doğal gaz içeren yakıtlar için özel olarak geliştirildi.

Baymak'ın sürdürülebilir bir dünya için sorumlu üretim ve tüketim yaklaşımının bir ürünü olan Lunatec kombi, tüm dünyada fosil yakıt kullanımını azaltma çalışmalarının Türkiye pazarındaki öncü yansımalarından biri olarak dikkati çekiyor.

Üretim teknolojisi ve güçlü Ar-Ge altyapısını sürekli olarak geliştiren Baymak'ın geniş kombi ailesinin yeni üyesi Lunatec, yüzde 20'ye kadar hidrojen karışımıyla çalışmaya uyumlu olmasının yanı sıra tekil cihaz olarak yüzde 94 ısıtma mevsimsel verimliliğine ve A enerji ısıtma verimliliğine sahip bulunuyor.

Lunatec kombi, Baymak modülasyonlu oda termostatı ve dış hava sensörü ile birlikte kullanıldığında tasarruf oranı da daha üst seviyeye çıkarak yüzde 98 sistem ısıtma mevsimsel verimliliği ve A+ sistem ısıtma enerji sınıfına yükseliyor.

Düşük ses seviyesi ve su ön ısıtma özelliğiyle kullanıcılarına yüksek sıcak su konforu sunan Lunatec kombi, kompakt boyutlarıyla da her yaşam alanına uyum sağlıyor.

Lunatec kombinin tanıtımı için Türkiye'nin farklı noktalarında eğitim toplantıları organize eden Baymak, ekim ayı boyunca iş ortaklarını Lunatec'in iklimlendirme sektörüne getirdiği yeniliklere yönelik bilgilendirecek.

Lansmana özel 7 yıl garanti

Verilen bilgiye göre, A sınıfı ErP enerji verimliliğine sahip Lunatec kombiler, premiks tam yoğuşma teknolojisiyle yüksek tasarruf ve yüksek verim sağlıyor.

Tesisat su basıncını dijital ekran üzerinde hassas okuyabilme özelliği, kolay ayarlanabilir kullanıcı dostu kontrol paneli, pirinç hidroblok sayesinde uzun ömürlü kullanım imkanı gibi önemli özelliklerinin yanında 30 Kasım 2021 tarihine kadar ilk çalıştırması yapılan Lunatec kombilerinde lansmana özel 7 yıl garanti avantajıyla tüketicilerle buluşuyor.

Lunatec kombilere tüm Baymak bayilerinden ve Orange Store'lardan ulaşılabiliyor.

AA / Fatma Eda Topcu - Ekonomi Haberleri
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