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Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Özdemir Bayraktar, Sarıyer Garipçe köyünde defnedilecek

AA / Tolga Yanık - Haberler | Ekonomi
Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Özdemir Bayraktar, Sarıyer Garipçe köyünde defnedilecek

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Özdemir Bayraktar, Sarıyer Garipçe köyündeki aile kabristanlığına defnedilecek.

SARIYER, İSTANBUL (AA) - Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Özdemir Bayraktar, Sarıyer Garipçe köyündeki aile kabristanlığına defnedilecek.

Baykar'dan alınan bilgiye göre, kalp rahatsızlığı ve akciğer kanseri sebebiyle tedavi gördüğü hastanede vefat eden Özdemir Bayraktar'ın cenaze namazı, yarın öğle namazını müteakip Fatih Camisi'nde kılınacak.

Kılınacak cenaze namazının ardından Bayraktar'ın cenazesi, doğduğu köy olan Sarıyer Garipçe köyünde, aile kabristanlığına defnedilecek.

Öte yandan, Bayraktar'ın taziyesi, İstanbul'da bulunan Baykar Milli S/İHA AR-GE ve Üretim Tesisleri'nde yapılıyor.

AA / Tolga Yanık - Ekonomi Haberleri
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