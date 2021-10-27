Bayburt Üniversitesinin bay, bayan hamamı ihale yoluyla kiraya verilecek - Haberler Ekonomi
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Bayburt Üniversitesinin bay, bayan hamamı ihale yoluyla kiraya verilecek

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
Bayburt Üniversitesinin bay, bayan hamamı ihale yoluyla kiraya verilecek

Bayburt Üniversitesi Kültür Merkezinde bulunan bayan hamam, bay hamam, market ile İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi kantini iç mekan donanımı ve diğer düzenlemeler dahil edilerek 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/d ve 51/g maddeleri gereğince ihale ile kiraya verilecek.

Bayburt Üniversitesi Kültür Merkezinde bulunan bayan hamam, bay hamam, market ile İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi kantini iç mekan donanımı ve diğer düzenlemeler dahil edilerek 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/d ve 51/g maddeleri gereğince ihale ile kiraya verilecek.

Bayburt Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığınca bay hamam, bayan hamam, market, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kantini "pazarlık usulü" ile ihale yoluyla kiraya verilecek. Konuya ilişkin üniversitenin resmi web sitesinde yapılan ilan duyurusunda şu bilgilere yer verildi:

"Bay hamam, bayan hamam, market, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kantini 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/d ve 51/g maddeleri gereğince 'pazarlık usulü' ile Bayburt Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı İhale Salonunda 2 Kasım 2021 tarihinde komisyon huzurunda yapılacaktır.

İstekliler kiralamaya ait ihale dokümanlarını Bayburt Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığından mesai saatleri içerisinde beher dosyayı bay hamam, bayan hamam, market, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi kantini 250,00 TL karşılığında temin edebilirler.

Bay hamam: 416,19 m, kira süresi 3 yıl. Tahmin kira bedeli KDV(%18) hariç (TL-yıllık) 24.000,00 TL. Geçici teminat %3 (TL) 720,00 TL. İhale tarihi 02.11.2021 saat: 14.00

Bayan hamam: 416,19 m, kira süresi 3 yıl. Tahmin kira bedeli KDV(%18) hariç (TL-yıllık) 24.000,00 TL. Geçici teminat %3 (TL) 720,00 TL. İhale tarihi 02.11.2021 saat: 15. 00

Market : 291,26 m, kira süresi 5 yıl. Tahmin kira bedeli KDV(%18) hariç (TL-yıllık) 30.000,00 TL. Geçici teminat %3 (TL) 900,00 TL. İhale tarihi 02.11.2021 saat: 11.00

Kantin: 360 m, kira süresi 3 yıl. Tahmin kira bedeli KDV(%18) hariç (TL-yıllık) 25.401,60 TL. Geçici teminat %3 (TL) 765,00 TL. İhale tarihi 02.11.2021 saat: 10.00" - ERZİNCAN

Bayburt Üniversitesinin bay, bayan hamamı ihale yoluyla kiraya verilecek

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri
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