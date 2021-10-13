BAYBURT (İHA) - TÜİK Erzurum Bölge Müdürlüğü, 2021 yılı Eylül ayı Konut Satış İstatistiklerini yayımladı. Açıklamaya göre; Bayburt'ta 2021 Eylül ayında 88 Konut satıldı.

Türkiye genelinde Eylül ayında 147 bin 143 konut satıldı. Türkiye genelinde konut satışları Eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7,6 artarak 147 bin 143 oldu. Konut satışlarında İstanbul 28 bin 229 konut satışı ve yüzde 19,2 ile en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul'u 14 bin 218 konut satışı ve yüzde 9,7 pay ile Ankara, 8 bin 806 konut satışı ve yüzde 6,0 pay ile İzmir izledi. Konut satış sayısının en az olduğu iller sırasıyla 14 konut ile Hakkari, 41 konut ile Ardahan ve 78 konut ile Şırnak oldu.

Konut satışları Ocak-Eylül döneminde yüzde 18,3 azaldı. Konut satışları Ocak-Eylül döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 18,3 azalışla 949 bin 138 olarak gerçekleşti.

İpotekli konut satışları 29 bin 759 olarak gerçekleşti. Türkiye genelinde ipotekli konut satışları Eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 16,4 azalış göstererek 29 bin 759 oldu. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 20,2 olarak gerçekleşti. Ocak-Eylül döneminde gerçekleşen ipotekli konut satışları ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 64,3 azalışla 181 bin 855 oldu.

Diğer satış türleri sonucunda 117 bin 384 konut el değiştirdi. Türkiye genelinde diğer konut satışları Eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 16,0 artarak 117 bin 384 oldu. Toplam konut satışları içinde diğer satışların payı yüzde 79,8 olarak gerçekleşti. Ocak-Eylül döneminde gerçekleşen diğer konut satışları ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 17,6 artışla 767 bin 283 oldu.

İlk el konut satış sayısı 43 bin 967 olarak gerçekleşti. Türkiye genelinde ilk el konut satış sayısı, Eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6,3 artarak 43 bin 967 oldu. Toplam konut satışları içinde ilk el konut satışının payı yüzde 29,9 oldu. İlk el konut satışları Ocak-Eylül döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 20,1 azalışla 287 bin 156 olarak gerçekleşti.

İkinci el konut satışlarında 103 bin 176 konut el değiştirdi. Türkiye genelinde ikinci el konut satışları Eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 8,2 artış göstererek 103 bin 176 oldu. Toplam konut satışları içinde ikinci el konut satışının payı yüzde 70,1 oldu. İkinci el konut satışları Ocak-Eylül döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 17,5 azalışla 661 bin 982 olarak gerçekleşti.

Yabancılara Eylül ayında 6 bin 630 konut satışı gerçekleşti. Yabancılara yapılan konut satışları Eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 25,8 artarak 6 bin 630 oldu. Toplam konut satışları içinde yabancılara yapılan konut satışının payı yüzde 4,5 oldu. Yabancılara yapılan konut satışlarında ilk sırayı 2 bin 995 konut satışı ile İstanbul aldı. İstanbul'u sırasıyla bin 358 konut satışı ile Antalya, 408 konut satışı ile Ankara izledi.

Ülke uyruklarına göre en çok konut satışı İran vatandaşlarına yapıldı. Eylül ayında İran vatandaşları Türkiye'den bin 323 konut satın aldı. İran vatandaşlarını sırasıyla 990 konut ile Irak, 540 konut ile Rusya Federasyonu vatandaşları izledi. - BAYBURT

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