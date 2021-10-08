Batman'da tekstil sektörü 10 yılda 650 kişiden 30 bin kişiye ekmek kapısı oldu - Haberler Ekonomi
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Batman'da tekstil sektörü 10 yılda 650 kişiden 30 bin kişiye ekmek kapısı oldu

İhlas Haber Ajansı / Abdulaziz Karataş - Haberler | Ekonomi

Batman'da tekstil sektörü 10 yılda 650 kişiden 30 bin kişiye ekmek kapısı oldu Batman'da hizmet veren sektör temsilcileri ile bir araya gelen İŞKUR yetkilileri kurumun sağlamış olduğu destekler ve programlar hakkında bilgilendirme gerçekleştirdi.

BATMAN (İHA) - Batman'da tekstil sektörü 10 yılda 650 kişiden 30 bin kişiye ekmek kapısı oldu

BATMAN - Batman'da hizmet veren sektör temsilcileri ile bir araya gelen İşkur yetkilileri kurumun sağlamış olduğu destekler ve programlar hakkında bilgilendirme gerçekleştirdi.

Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü konferans salonunda yapılan programda konuşan İŞKUR Müdürü Besim Eviz, 2012 yılında Batman'da tekstil sektöründe 650 kişi çalıştığını belirterek bugün ise resmi kayıtlara göre yaklaşık 30 bin insanın bu sektörde çalıştığını söyledi. Besim Eviz, "Geldiğimiz 2021 Şubat ayında Batman'da tekstilde sadece 650 kişi çalışıyordu. Bugün bizim kayıtlarımıza göre 28 bin insan çalışıyor. Bunun belki gayri resmi rakamları da vardır. Yani SGK kayıtlarımızın dışında kayıt dışı çalışanlar da muhtemelen vardır. Bununla beraber eğer düşürsen 30 bin üzerinde bu sektör istihdam elde ediyor. Ama bu gerçekten siz değerli yatırımcılarımızın, işverenlerimizin il içinden il dışından devletin verdiği teşviklerle İŞKUR'un cansiperane bir şekilde kendini ortaya koyarak verimli çalışmaları ile bugün bu sektör istihdamında can simidi oldu. Biz işverenimiz ve yatırımcımızın ayağına kırmızı halı sereceğiz ve bu memlekete gerek yerli gerekte ulusal düzeydeki işverenlerimiz gelip Batman'da yatırım yapacak. Hatta bugün artık Bismil'den Silvan'dan komşu illerimizden Kurtalan'dan Siirt'ten İşçi buralara iş aramaya geliyor. ve bu sektörde çalışmaya başlıyor. Binlerce genç kızımız evlerinde oturacağına bugün üretimde çalışıyor. Çeyizini hazırlıyor, evlilik hazırlığın yapıyor evleniyor ve çalışıyor. Bugün sektörün yüzde 98 oranında engelli açığı doludur. Yani kanunen yüzde 3 oranında engelli çalıştırma zorunluluğu olan engelli çalışması yüzde 98 oranında doludur. Yüzde 2'de girişi çıkışlar şeklindedir. Bakın Türkiye'de bir ilki gerçekleştirdik. Yoksul ailelere merhem projesi. ve şu anda 310 insanla görüştük 93 insanı sektöre yerleştirdik" dedi.

"Tekstil Batman'da bir sosyal sorumluluk projesidir"

Tekstil Sanayici İşadamları Derneği Başkanı Mehmet Ali Öztürk, ise kentte son yıllarda gelişen tekstil sektörüyle birlikte birçok vatandaşın istihdam edildiğini belirterek bu alanda yatırımcıların daha çok desteklenmesi gerektiğini aktardı. Öztürk, "Bugün itibariyle bizim önceliğimiz kamu ve özel sektörün ciddi manada bir birini destekleyecek projelerle yol alması gerektiği şehrimize, memleketimize ve ülkemize çok faydalı işler yapabileceğini biliyoruz. Şu an bu sektörde 30 bin insan resmi kayıtta çalışan rakam olarak söylüyorum. Bunu bir asgari ücretle çarptığımız zaman şehrin en fakir kesimlerine en kenar mahalle dediğimiz kesimlere çok bariz bir şekilde 90 milyon gibi bir rakam Batman'ın içine giriyor. ve bu Batman için gerçekten bir nimettir. Herkesin bu çerçevede bu sektöre yaklaşması bizim talebimizdir ve herkesin bu sektörü, defalarca söyledim tekstil Batman'da bir sosyal sorumluluk projesidir. Herkesin bu bilinçle bu sektöre destek vermesi gerektiğini düşünüyoruz" diye konuştu.

Toplantıya, İl Sağlık Müdürü Hakan Pamukçu, kurum müdürleri ve iş adamları katıldı.

Batman'da tekstil sektörü 10 yılda 650 kişiden 30 bin kişiye ekmek kapısı oldu

Batman'da tekstil sektörü 10 yılda 650 kişiden 30 bin kişiye ekmek kapısı oldu

Batman'da tekstil sektörü 10 yılda 650 kişiden 30 bin kişiye ekmek kapısı oldu

Batman'da tekstil sektörü 10 yılda 650 kişiden 30 bin kişiye ekmek kapısı oldu

Batman'da tekstil sektörü 10 yılda 650 kişiden 30 bin kişiye ekmek kapısı oldu
İhlas Haber Ajansı / Abdulaziz Karataş - Ekonomi Haberleri
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Haber: Batman'da tekstil sektörü 10 yılda 650 kişiden 30 bin kişiye ekmek kapısı oldu - Haberler Ekonomi
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