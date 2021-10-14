Batman'da devlet desteğiyle ekilen silajlık mısırın hasadına başlandı

BATMAN (İHA) - Batman'da yaşanan kısmi kuraklık nedeniyle yeterli saman alamayan çiftçiler, devlet tarafından sağlanan yüzde 70 hibe desteğiyle ikinci ürün olarak etkileri silajlık mısırın hasadına başladı.

Batman'ın merkez Bıçakçı köyünde düzenlenen silajlık mısır hasadına çiftçilerle birlikte katılan İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Gün, devlet desteğiyle ekilen silajlık mısırın besicilerin önemli ölçüde yem ihtiyacını karşılayacağını söyledi. Gün, "Silajlık mısırın ekiminden hasat zamanına kadar teknik destek anlamında çiftçilerimizin yanında olmaya çalıştık. Bugün bunun meyvesini almaya başladık. Çiftçilerimizin kaba yem ihtiyacını önemli oranda karşılayan ve hayvancılıkta önemli bir yem kaynağı olan silajlık mısır hasadının çiftçilerimize bereket getirmesini diliyorum" dedi. - BATMAN