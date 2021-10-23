Batı Akdeniz ihracatı ilk kez 2 milyar doları aştı

AKDENİZ, MERSİN (DHA) - BATI Akdeniz İhracatçılar Birliği (BAİB) Başkanı Ümit Mirza Çavuşoğlu, BAİB'in 53 yıllık tarihinde 21 Ekim 2021 günü bir ilk yaşandığını belirterek, "Bölge ihracatımız ilk kez 2 milyar Dolar sınırını aştı. 2 milyar 10 milyon dolar oldu" dedi. Geçen yıl aynı dönemdeki 1 milyar 470 milyon dolarlık ihracata göre yüzde 36,7'lik artış gerçekleşti.

Antalya, Isparta ve Burdur illerini kapsayan BAİB üzerinden kayıtlı ihracatta, 21 Ekim 2021 günü tarihi bir başarı elde edildi. BAİB Başkanı Ümit Mirza Çavuşoğlu ve yönetimi, Ekonomi Muhabirleri Derneği (EMD) Antalya Temsilciliği üyeleriyle buluşmasında, bölge ihracatında ilk defa 2 milyar dolar rakamının aşıldığını açıkladı. Çavuşoğlu, bölge ihracatının en önemli sorunları olan liman, demiryolu, bölgede üretim yapıp başka birlikler üzerinden girilen ihracat kayıtları, 10 milyar doları bulan turizm kaynaklı hizmet ihracatı konularına dikkat çekti.

Bölge ihracatının gelişmesinin önündeki en önemli iki sorun olarak liman ve 130 yıla yakın süredir konuşulan demiryoluna dikkat çeken Çavuşoğlu, 4-5 yılda 5 milyar doların hayal olmadığını söyledi. Hizmet ihracatı olarak turizm, sağlık ve diğer hizmet sektörlerinin gelirinin de İstanbul merkezli Hizmet İhracatçıları Birliği'ne kaydedildiğini anlatan Çavuşoğlu, hizmet sektöründen, 'Biz Antalya'da iş yapıyor ve kazanıyoruz ama neden İstanbul'da görünüyoruz, kaydımızı Antalya'da oluşturmak istiyoruz' diye çok ciddi talep alıyoruz. BAİB bünyesinde hizmet ihracatına yönelik de bir birim oluşturulabilir ve sektörden gelen bu talepleri de ilgili makamlara ileteceğiz. Turizm ve diğer hizmet sektörleriyle birlikte baktığımızda Antalya bölgesinin gerçek ihracatı 15 milyar dolara yaklaşıyor" ifadelerini kullandı.