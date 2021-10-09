Başkentin kuruluşları kentin turizmine ilişkin konular için bir araya geldi

ANKARA (AA) - Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Halil İbrahim Yılmaz, kentte turizmi geliştirmeye yönelik tüm çalışmaların nihai olarak hizmet sektörüne katkı sağlayacağını belirterek, "Hizmet sektörü turizmle güç kazanacak. Ankara, turizmin gelişmesi için uygun bir şehir." ifadesini kullandı.

ATO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre Yılmaz ve ATO Turizm Geliştirme Stratejileri Özel İhtisas Komisyonu Başkanı Savaş Çolakoğlu, Ankara Turistik Otelciler ve İşletmeciler Derneğinin (ANTOD) ekim ayı olağan toplantısına katıldı.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve Ankara İl Kültür ve Turizm Müdürü Ali Ayvazoğlu'nun da yer aldığı toplantıda, turizmin başkentte geliştirilmesine ilişkin konular ele alındı.

"Ankara'nın değer taşıyan hikayeleri turiste aktarılmalı"

Yılmaz, turizmin de içinde yer aldığı hizmetler sektörünün Ankara ekonomisindeki payının yüzde 72 düzeyinde olduğunu kaydederek, sektörün salgından olumsuz etkilendiğinin altını çizdi.

Ankara turizmini geliştirmeye yönelik tüm çalışmaların nihai olarak hizmet sektörüne katkı sağlayacağını kaydeden Yılmaz, "Hizmet sektörü turizmle güç kazanacak. Ankara, turizmin gelişmesi için uygun bir şehir. Bu şehirde tarih ve kültür var, gastronomi ve eğlence de var. Sadece Ankara'nın değer taşıyan hikayelerinin turiste aktarılması gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Yılmaz, hizmet sektöründeki nitelikli iş gücünün başka sektörlere kaydığına ve işletmelerin iş gücü sıkıntısı yaşadığına işaret ederek, "Üniversiteler şehri Ankara'da, üniversite öğrencilerinin saatlik çalışmasına olanak sağlayacak yasal düzenleme hayata geçirilebilir. Bu, hem sektörleri hem öğrencilerimizi rahatlatır, hem de kayıt dışı istihdamın önüne geçilmesine katkı sağlanır." değerlendirmesinde bulundu.