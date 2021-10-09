Başkentin kuruluşları kentin turizmine ilişkin konular için bir araya geldi - Haberler Ekonomi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Başkentin kuruluşları kentin turizmine ilişkin konular için bir araya geldi

AA / Zeynep Çetinkaya - Haberler | Ekonomi
Başkentin kuruluşları kentin turizmine ilişkin konular için bir araya geldi

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Halil İbrahim Yılmaz, kentte turizmi geliştirmeye yönelik tüm çalışmaların nihai olarak hizmet sektörüne katkı sağlayacağını belirterek, "Hizmet sektörü turizmle güç kazanacak.

ANKARA (AA) - Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Halil İbrahim Yılmaz, kentte turizmi geliştirmeye yönelik tüm çalışmaların nihai olarak hizmet sektörüne katkı sağlayacağını belirterek, "Hizmet sektörü turizmle güç kazanacak. Ankara, turizmin gelişmesi için uygun bir şehir." ifadesini kullandı.

ATO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre Yılmaz ve ATO Turizm Geliştirme Stratejileri Özel İhtisas Komisyonu Başkanı Savaş Çolakoğlu, Ankara Turistik Otelciler ve İşletmeciler Derneğinin (ANTOD) ekim ayı olağan toplantısına katıldı.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve Ankara İl Kültür ve Turizm Müdürü Ali Ayvazoğlu'nun da yer aldığı toplantıda, turizmin başkentte geliştirilmesine ilişkin konular ele alındı.

"Ankara'nın değer taşıyan hikayeleri turiste aktarılmalı"

Yılmaz, turizmin de içinde yer aldığı hizmetler sektörünün Ankara ekonomisindeki payının yüzde 72 düzeyinde olduğunu kaydederek, sektörün salgından olumsuz etkilendiğinin altını çizdi.

Ankara turizmini geliştirmeye yönelik tüm çalışmaların nihai olarak hizmet sektörüne katkı sağlayacağını kaydeden Yılmaz, "Hizmet sektörü turizmle güç kazanacak. Ankara, turizmin gelişmesi için uygun bir şehir. Bu şehirde tarih ve kültür var, gastronomi ve eğlence de var. Sadece Ankara'nın değer taşıyan hikayelerinin turiste aktarılması gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Yılmaz, hizmet sektöründeki nitelikli iş gücünün başka sektörlere kaydığına ve işletmelerin iş gücü sıkıntısı yaşadığına işaret ederek, "Üniversiteler şehri Ankara'da, üniversite öğrencilerinin saatlik çalışmasına olanak sağlayacak yasal düzenleme hayata geçirilebilir. Bu, hem sektörleri hem öğrencilerimizi rahatlatır, hem de kayıt dışı istihdamın önüne geçilmesine katkı sağlanır." değerlendirmesinde bulundu.

AA / Zeynep Çetinkaya - Ekonomi Haberleri
Dünyada bir ilk! Kargolar artık drone'la taşınacak, pilot güzergah İstanbul-Eskişehir-Ankara olacak

Dünyada bir ilk! Kargolar artık drone'la taşınacak, pilot güzergah İstanbul-Eskişehir-Ankara olacak

 Fenerbahçe Kalamış Yat Limanı 40 yıllığına özelleştiriliyor! İşte en yüksek teklifi veren şirket

Fenerbahçe Kalamış Yat Limanı 40 yıllığına özelleştiriliyor! İşte en yüksek teklifi veren şirket
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mustafa Şentop Necmettin Erbakan Süreyya Sadi Bilgiç Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Kubilay Aka Mustafa Keser Seren Serengil İbrahim Tatlıses
Spor Cristiano Fatih Terim Caner Erkin Aykut Kocaman Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Ziya Selçuk Ali İhsan Su Mevlüt Çavuşoğlu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Başkentin kuruluşları kentin turizmine ilişkin konular için bir araya geldi - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 09.10.2021 11:44:13. #1.12#