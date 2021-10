Başkan Öztunç'tan Nazilli ESKKK üyelerine müjde

NAZİLLİ, AYDIN (İHA) - Nazilli Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi (ESKKK) Başkanı Dursun Öztunç, kooperatif üyelerine kredi limitlerinin 200 bin TL'den 275 bin TL'ye yükseltildiği müjdesini verdi.

Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi genel kurulunda kooperatif üyelerinin kullanacağı kredilerin üst limitin 200 binden 275 bin TL'ye çıkarma sözü veren Başkan Dursun Öztunç, verdiği sözünü yerine getirdi. Göreve geldiği 10 yıllık süreçte kooperatifi üst düzey kooperatifler arasına çıkarmayı başaran Başkan Öztunç, bir başarıya daha imza atarak, kredide en üst limit olan 200 bin TL'yi 75 bin daha artırarak, ortaklara 275 bin TL en üst limitten kredi kullanma imkanı sağladı.

"Seçimlerde esnaf kardeşlerimize verdiğimiz sözümüz vardı" diyerek müjdeli haberi veren Nazilli ESKKK Başkanı Dursun Öztunç, "Aydın'ın ve Ankara'nın yollarını aşındırıp ve gerekli tüm kapıları ziyaret ederek, birlik başkanımız ve merkez birliği başkanımızla yaptığımız girişimler sonunda kredi desteğini sağladık. Taleplerimiz doğrultusunda Nazilli gibi büyük bir kooperatife 200 bin TL gibi bir rakamın az geldiğini düşünerek, 75 bin TL daha artış yapılmasını istedik. Genel Başkanımız Abdülkadir Akgül ve bölge birliğimizin başkanı Necip Saraç başkanımızın gayretleri doğrultusunda bu talebimiz gerçekleşmiş oldu. Ortaklarımız bu yıl 275 bin TL'ye kadar kredi kullanabilecekler. İnşallah esnaf kardeşlerimizi de memnun edecek bir rakam. Bu rakamı her esnafın kullanma şansı var. Can suyu gibi bir kredi. Çok şükür bizde bunun için mücadelemizi verdik. Sonunda başardık. İnandığımız dava doğrultusunda neticesini almış olduk. Nazilli ESKKK yönetimi olarak verdiğimiz sözleri tutmaya, esnafımıza can suyu olmaya devam ediyoruz. Pazartesi'den itibaren 275 bin TL'lik talepleri de karşılamaya başlayacağız" dedi. - AYDIN

