Başkan Özlü: 'Belediyelere aktarılan vergi gelirleri gözden geçirilmeli' - Haberler Ekonomi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Başkan Özlü: "Belediyelere aktarılan vergi gelirleri gözden geçirilmeli"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
Başkan Özlü:

Merkezi yönetim tarafından belediyelere aktarılan vergi gelirlerinin yeniden gözden geçirilmesini talep eden Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, Türkiye'de toplanan verginin yüzde 66'sının İstanbul, Ankara ve İzmir'e yatırıldığını, tahakkuk edilen verginin yüzde 8,5 oranındaki payın da doğrudan...

ANKARA (İHA) - Merkezi yönetim tarafından belediyelere aktarılan vergi gelirlerinin yeniden gözden geçirilmesini talep eden Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, Türkiye'de toplanan verginin yüzde 66'sının İstanbul, Ankara ve İzmir'e yatırıldığını, tahakkuk edilen verginin yüzde 8,5 oranındaki payın da doğrudan aynı illerin büyükşehir belediyesi hesaplarına aktarıldığını söyledi. Başkan Özlü, Düzce gibi küçük ölçekli belediyelerin ise yüzde 1,5 oranında pay aldığını kaydetti.

Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü yaptığı açıklamada, büyükşehir statüsünde olmayan belediyelere ayrılan payın oransal olarak düşük kaldığını belirterek, belediyelere aktarılan kaynakların yeniden gözden geçirilmesini istedi. Vergi gelirlerinin yüzde 66'sının İstanbul, Ankara ve İzmir vergi dairelerine yatırıldığını kaydeden Başkan Özlü, "İstanbul Vergi Dairesine yüzde 45, Ankara Vergi Dairesine yüzde 11, İzmir Vergi Dairesi'nde ise yüzde 10 oranında vergi tahakkuku gerçekleşiyor. Türkiye'de 85 milyon vatandaşımız üretip tüketiyor vergilerin ise yüzde 66'sını bu üç şehir topluyor. Ülkemizin 81 şehrinde faaliyet gösteren birçok büyük şirketin genel merkezi bu 3 büyükşehirde olması nedeniyle vergiler de o kentteki vergi dairelerine yatırılıyor. Toplanan yüzde 66'lık verginin yüzde 8,5'luk dilimi ise doğrudan bu üç büyükşehir belediyesinin hesaplarına yatırılıyor. Büyükşehir statüsünde olmayan küçük ölçekli belediyeler ise bu paydan sadece yüzde 1,5 oranında destek alıyor. Bu da adaletsiz bir paylaşım olarak göze çarpıyor" ifadelerini kullandı.

"Öz gelirleri kısıtlı olan belediyelerin eli güçlendirilmeli"

Öz gelirleri kısıtlı olan küçük ölçekli belediyeler için merkezi yönetimin yaptığı katkının 1 puan daha artırılarak, yüzde 2,5 oranına çıkarılması gerektiğini kaydeden Başkan Özlü, şöyle konuştu:

"Büyükşehir statüsünde olmayan ve öz gelirleri kısıtlı olan belediyelerin elinin güçlendirilmesi gerekiyor. Büyükşehir belediyelerinin merkezi hükümet desteğinin haricinde birçok geliri mevcut. Düzce ölçeğindeki şehirlerde belediye hizmetlerinin güçlendirilmesi ve yeni hizmet ve projelerin hayata geçirilmesi açısından İller Bankasından aktarılan payın 1 puan daha artırılması belediyeler için can suyu olacaktır. Maliye Bakanlığı tarafından aylık olarak hesaplanarak İller Bankası aracılığı ile belediyelere aktarılan vergi gelirindeki adaletsiz paylaşımın giderilmesi küçük ölçekli belediyelerin öncelikli beklentisidir." - DÜZCE

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri
Son Dakika: 835 bin esnafa gelir vergisi muafiyeti getiren Vergi Usul Kanunu, Meclis'te kabul edildi

Son Dakika: 835 bin esnafa gelir vergisi muafiyeti getiren Vergi Usul Kanunu, Meclis'te kabul edildi
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika İsmet Uçma Ali Babacan Meral Akşener Ahmet Davutoğlu Şahap Kavcıoğlu
Magazin İdo Tatlıses Bülent Ersoy Deniz Akkaya Zeynep Bastık
Spor Serdar Aziz Fatih Terim Hamit Altıntop
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Binali Yıldırım
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Başkan Özlü: 'Belediyelere aktarılan vergi gelirleri gözden geçirilmeli' - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 16.10.2021 12:12:36. #1.12#