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Başkan Nursaçan'dan uluslararası rating kuruluşları ve IMF'ye tenkit

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
Başkan Nursaçan'dan uluslararası rating kuruluşları ve IMF'ye tenkit

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan, uluslararası derecelendirme kuruluşları, S&P, Fitch ve Moody's'in, Türkiye ile ilgili tahminlerinin sürekli yanlış çıktığını belirtti.

KAYSERİ (İHA) - Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan, uluslararası derecelendirme kuruluşları, S&P, Fitch ve Moody's'in, Türkiye ile ilgili tahminlerinin sürekli yanlış çıktığını belirtti. Başkan Nursaçan, Türkiye'nin 2021 yılı ekonomik büyümesine ilişkin tahminlerin birbiri ardına revize edildiğini hatırlattı.

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan, uluslararası derecelendirme kuruluşlarının ehliyet ve güvenilirliklerinin sorgulanması gerektiğini söyledi. OECD ve IMF'nin de bu kategoride olduğunu ifade eden başkan Nursaçan, "Şimdi de OECD ve IMF Türkiye'ye ilişkin büyüme tahminlerini yukarı doğru revize etti. Bunlar hem burunlarından kıl aldırmıyorlar, hem de bütün tahminleri yanlış çıkıyor. Bu kuruluşların tahminlerini takip edelim, ama kesin bir doğruluk atfetmemize de gerek yok" dedi. Kayseri OSB Başkanı Tahir Nursaçan, bu kurum ve kuruluşların Türkiye ekonomisini değerlendirirken tarafgir ve art niyetli bir yaklaşım içinde bulunduklarının ortaya çıktığını ifade ederek sözlerini şöyle sürdürdü;

"Sözüm ona, anlı şanlı uzmanlarına yüzlerce sayfa rapor hazırlatıyorlar. Her şeyi dikkate alıp incelediklerini iddia ediyorlar, ama sonunda ortaya koydukları rakamlar yanlış çıkıyor. Raporlarının sonuçlarını açıklarken, öyle iddialı konuşuyorlar ki, piyasalar üzerinde her türlü manipülasyona zemin hazırlıyorlar. İş dünyamız istese de istemese de etkileniyor. Rating kuruluşları hem burunlarından kıl aldırmıyorlar, hem de bütün tahminleri yanlış çıkıyor. Son olarak IMF'nin de tahminleri yanlış çıktı. IMF'nin son raporuna göre, Türk ekonomisinin 2021 yılına ilişkin büyüme tahmini yüzde 5,8'den yüzde 9'a yükseltildi. Bu hataya rağmen hiçbir mahcubiyet göstermiyorlar. Aynı IMF 2022 için büyüme beklentisini yüzde 3,3'te sabit tutuyor. Gel de şimdi bu IMF tahminine güvenerek iş ve yatırımlarını planla."

Türkiye'nin bu yılı yüzde 9 ya da üstünde bir büyüme ile kapatacağının artık kesinlik kazandığına işaret eden Başkan Nursaçan, "Sahadan gelen bilgiler, ekonomimizin önemli bir aksilik olmazsa 2022 yılında da önemli bir büyümeye sahne olacağını gösteriyor. Düşük tahminler akıl karıştırmaktan ve moral bozmaktan başka neye yarar? Artık, bu kuruluşların tahminlerinin güvenilirliklerinin sorgulanması ve yayınladıkları raporlara da şüpheli yaklaşmak şart oldu. Bu yıl tahmini yüzde 60 oranında yanlış çıkan IMF, 2022 için yüzde 3,3 büyüme öngörmüş. Demek ki, Türkiye, en az yüzde 5-6 büyüyecek. Bir kenara yazalım ve ekonomik öngörülerimizi de buna göre yapalım" diye konuştu. - KAYSERİ

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri
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