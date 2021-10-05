Başkan Kulat : 'Üretim ve istihdam sağlayan oluşumların yanında olacağız' - Haberler Ekonomi
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Başkan Kulat : "Üretim ve istihdam sağlayan oluşumların yanında olacağız"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
Başkan Kulat :

Kütahya'nın Simav ilçesinde, yeni kurulan Kobi Sanayi Yapı Kooperatifi Başkanı ve yönetim kurulu üyeleri, AK Parti İlçe Başkanlığı'nı ziyaret etti.

SİMAV, KÜTAHYA (İHA) - Kütahya'nın Simav ilçesinde, yeni kurulan Kobi Sanayi Yapı Kooperatifi Başkanı ve yönetim kurulu üyeleri, AK Parti İlçe Başkanlığı'nı ziyaret etti.

Ak Parti Simav İlçe Başkanı Ahmet Kulat, AK Parti Kütahya Milletvekili Ahmet Tan'ın da katıldığı bir toplantıda, Simav Kobi Sanayi Yapı Kooperatifi Başkanı Fatih Köse ve kooperatif üyeleri ile bir araya geldiğini belirtti. Başkan Kulat, " İlçemizde üretim ve istihdam sağlayan her türlü oluşumun yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.

Simav Kobi Sanayi Yapı Kooperatifi Başkanı Fatih Köse, ilçe içindeki dar alandan kurtulup, geniş ve yaklaşık 2 bin 500 kişiye iş imkanı sağlayacak bir girişimde bulunduklarını ifade etti. Köse" İlçe ekonomisine katkı sağlayacak çeşitli iş alanlarında üretimin artırılması için çalışmalarımız devam ediyor. Destek olan herkese teşekkür ediyoruz" diye konuştu. - KÜTAHYA

Başkan Kulat : Üretim ve istihdam sağlayan oluşumların yanında olacağız

Başkan Kulat : Üretim ve istihdam sağlayan oluşumların yanında olacağız

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri
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Haber: Başkan Kulat : 'Üretim ve istihdam sağlayan oluşumların yanında olacağız' - Haberler Ekonomi
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