Başkan Kesikbaş, 'Sanayi üretimi arttı, yüksek teknoloji üretiminde artış dikkat çekici' - Haberler Ekonomi
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Başkan Kesikbaş, "Sanayi üretimi arttı, yüksek teknoloji üretiminde artış dikkat çekici"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
Başkan Kesikbaş,

Türkiye İstatistik Kurumu'ndan verilerine göre, ağustos ayında sanayi üretiminin yıllık yüzde 13,8; aylık bazda ise yüzde 5,4 oranında arttığını söyleyen Eskişehir Sanayi Odası Başkanı Celalettin Kesikbaş, "Bu yılın Ağustos ayında sanayi üretimi beklentilerin üzerinde aylık ve yıllık...

ESKİŞEHİR (İHA) - Türkiye İstatistik Kurumu'ndan verilerine göre, ağustos ayında sanayi üretiminin yıllık yüzde 13,8; aylık bazda ise yüzde 5,4 oranında arttığını söyleyen Eskişehir Sanayi Odası Başkanı Celalettin Kesikbaş, "Bu yılın Ağustos ayında sanayi üretimi beklentilerin üzerinde aylık ve yıllık bazda arttığını görüyoruz. Bu da sanayicilerimizin üretim çarklarını, birçok sıkıntıya rağmen, büyük bir gayretle çevirmesinden kaynaklanıyor" dedi.

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2021 yılı Ağustos ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 9,4, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 14,2 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 9,4 arttığını kaydeden Kesikbaş, yüksek teknoloji ürünlerinde önemli bir artışın dikkat çekici olduğunu kaydetti.

TÜİK'in yayınladığı verilere ilişkin bilgi paylaşan Kesikbaş, "Yüksek teknoloji ürünlerin üretiminde önemli bir artış gözlemliyoruz. Yıllık yüzde 18,2, aylık yüzde 24,9 artış gerçekleşmiş. Her şeyden önce bu büyüme rakamlarımıza pozitif katlı sağlayacaktır. Teknoloji yüksek üretimimizi hızla büyütmeliyiz" diye konuştu. - ESKİŞEHİR

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri
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