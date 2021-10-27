Başkan Büyüksimitci: "İhracatımız Güçlü Bir Şekilde Artmaya Devam Ediyor"

KAYSERİ (İHA) - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) eylül ayı ihracat rakamlarını açıkladı. Açıklanan verilere göre eylül ayında Kayseri ihracatı bir önceki aya göre yüzde 11,3 oranında artarken, bu artış geçen yılın eylül ayına göre yüzde 40,3 olarak gerçekleşti.

TÜİK ihracat verilerini değerlendiren Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci, "Eylül ayı ihracatımız, bir önceki aya göre yüzde 11,3 artışla, 340,8 milyon dolar olarak gerçekleşti. Geçen yılın eylül ayına göre artışımız yüzde 40,3 olurken, bu artış 2020 yılı ilk dokuz ayına göre 43,9 olarak gerçekleşti. Türkiye'nin ihracatı ise geçen yılın ilk dokuz ayına göre 35,9 oranında arttı" dedi. 2021 yılı ilk dokuz ayında en çok ihracat yapan sektörlerin başında mobilya, elektrikli ev aletleri ve metal ürünler geldiğini açıklayan Başkan Büyüksimitci, ihracat yapılan ülkeler sıralamasında ise ABD, Almanya ve Irak'ın ilk üç sırayı aldığını söyledi.

İhracattaki performansın sevindirici olduğunu ifade eden Başkan Büyüksimitci, "İhracatta Kayseri olarak 2021 yılına iyi başladık. İhracatımız güçlü bir şekilde artmaya devam ediyor. Her zaman ifade ettiğim gibi Türkiye ortalamasının üzerinde ihracat yapıyoruz. İnşallah bu yılki ihracatımızı geçen yıla göre yüzde 33-34 civarında artırarak hedefimiz olan 3,5 milyar doları yakalayacağız. Potansiyelimize baktığımızda daha gidecek çok yolumuz var. Çok ciddi yeni yatırımlarımız var. İnşallah önümüzdeki yıllarda hem ihracatta hem de üretimde çok daha güçlü bir performans sergileyeceğimize inanıyorum. Şehrimiz bunu yapabilecek kabiliyette ve kapasitededir. Bu zor dönemde ihracat yaparak şehrimiz ve ülkemiz ekonomisine katkı sağlayan tüm sanayicilerimize ve çalışanlarımıza şükranlarımı sunuyorum" şeklinde konuştu. - KAYSERİ

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri

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