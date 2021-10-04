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Başkan Beyoğlu Nükhet Coşkun caddesi esnafını ziyaret etti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
Başkan Beyoğlu Nükhet Coşkun caddesi esnafını ziyaret etti

Diyarbakır'ın Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu'nun Nüket Coşkun Caddesi'ndeki esnaf ziyaretinde dikkat çekici diyaloglar gerçekleşti.

BAĞLAR, DİYARBAKIR (İHA) - Diyarbakır'ın Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu'nun Nüket Coşkun Caddesi'ndeki esnaf ziyaretinde dikkat çekici diyaloglar gerçekleşti.

Bağlar'da ilk kez bu kadar halkın arasında olan bir başkan gördüklerini belirten vatandaşlar memnuniyetlerini dile getirdi. Bir esnafın, "Size seçimde oy vermedim ama hizmet anlayışınızı takdir ediyorum" sözlerine Beyoğlu, "Takdirinizi kazanabildiysek ne mutlu bize. Biz siyaset değil, hizmet yapıyoruz" şeklinde cevap verdi.

İlçede esnaf ve vatandaş ziyaretleri gerçekleştirerek halkın sorun ve taleplerini dinleyerek çözümler üreten AK Partili Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu ile vatandaşlar arasında çarpıcı diyaloglar yaşanması dikkat çekiyor.

Beyoğlu'nun Nüket Coşkun Caddesi'nde yaptığı ziyaret turunda semt sakinlerinin yerel hizmetlerle ilgili talepleri öne çıktı.

"Performansınızla takdirimizi kazandınız"

Ziyarete damga vuran sözler ise bir esnaftan geldi. 31 Mart 2019 seçimlerinde oy vermediği Beyoğlu'nun performansını takdirle karşıladığını belirten esnaf, "Çok çalışıyorsunuz, herkese hizmet ediyorsunuz. Hiç bir şey olmasa bile ilk kez bir belediye başkanı bu kadar halkın arasına giriyor. Size oy vermemiş olsak da sizi takdir ediyoruz. Keşke bütün idareciler böyle olsa" ifadelerine yer verdi.

"Biz sizler için için buradayız"

Güzel sözleri için esnafa teşekkür eden Başkan Beyoğlu, hiç bir ayrım yapmadan herkese ulaşmaya çalıştıklarını dile getirerek sokak sokak gezip insanların derdiyle dertlenmeye devam edeceklerini kaydetti. Beyoğlu, iletilen sorunların hemen çözüm bulması için telefonla belediye birimlerine talimat verdi. - DİYARBAKIR

Başkan Beyoğlu Nükhet Coşkun caddesi esnafını ziyaret etti

Başkan Beyoğlu Nükhet Coşkun caddesi esnafını ziyaret etti

Başkan Beyoğlu Nükhet Coşkun caddesi esnafını ziyaret etti

Başkan Beyoğlu Nükhet Coşkun caddesi esnafını ziyaret etti

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri
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Haber: Başkan Beyoğlu Nükhet Coşkun caddesi esnafını ziyaret etti - Haberler Ekonomi
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