Başkan Aras'ın Avrupa'daki temasları sürüyor - Haberler Ekonomi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Başkan Aras'ın Avrupa'daki temasları sürüyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
Başkan Aras'ın Avrupa'daki temasları sürüyor

Malta'da "Malta Oteller ve Restoranlar Birliği"'nin (MHRA) 15 Ekim Cuma günü düzenleyeceği "Yansımalar: İnsanlar-Gezegenimiz-Refahımız" temalı, uluslararası birçok önemli STK'nun da yer alacağı oturumda Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras da konuşmacı olarak yer alacak.

BODRUM, MUĞLA (İHA) - Malta'da "Malta Oteller ve Restoranlar Birliği"'nin (MHRA) 15 Ekim Cuma günü düzenleyeceği "Yansımalar: İnsanlar-Gezegenimiz-Refahımız" temalı, uluslararası birçok önemli STK'nun da yer alacağı oturumda Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras da konuşmacı olarak yer alacak.

Belçika'nın başkenti Brüksel'de düzenlenen Global Turizm Forumu Liderler Zirvesine katılan Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras daha sonra buradaki temaslarına devam etti. Brüksel çalışma ziyaretleri kapsamında, Avrupa Birliği nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Daimi Temsilcisi Büyükelçi Mehmet Kemal Bozay'ı ziyaret eden Başkan Aras, CHP Belçika Birlik Başkanlığı tarafından düzenlenen toplantıya da katıldı.

Daha sonra, Türkiye'nin NATO Daimi Temsilcisi, Büyükelçi Basat Öztürk'ü NATO Karargahında ziyaret eden Başkan Aras, TOBB İKV Brüksel ofisi ziyaretimde, İKV Başkanı Ayhan Zeytinoğlu ve TOBB Brüksel Temsilcisi Haluk Nuray ile, Bodrum için AB destekli altyapı, sürdürülebilir çevre, ekonomi ve turizm için işbirliği olanaklarını görüştü.

Konaklama sektörü masaya yatırılacak

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras'ın da katılacağı 15 Ekim'de, Malta'da gerçekleşecek oturumda konaklama endüstrisinin karşılaştığı fırsatlar ve zorluklar, küresel bağlamda Akdeniz Bölgesi'nin turizm sektöründeki konjonktürü irdelenecek.

Turizm seyahat kısıtlamalarının kaldırılması ve belirli güvenlik kuralları altında birçok ülkede olduğu gibi Malta'da da turizm seyahatlerinin tekrar başladığı yeni dönemde, konaklama sektörü için yeni bir yol haritası oluşturmak ve sektörün her seviyeden paydaşlarına daha parlak bir gelecek tasarlamak adına MHRA üyeleri, turizm sektörü temsilcileri ve birçok önemli siyasi lider bir araya gelecek - MUĞLA

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Süleyman Soylu Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Ahmet Davutoğlu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Işıl Sergen Acun Ilıcalı Deniz Akkaya Tamer Karadağlı
Spor Hamit Altıntop Cristiano Mesut Özil Fatih Terim Burak Yılmaz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Sergen Yalçın
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Başkan Aras'ın Avrupa'daki temasları sürüyor - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.10.2021 12:50:40. #1.17#