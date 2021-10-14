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Bankacılık sektörü kredi hacmi geçen hafta 4 trilyon 29 milyar lira oldu

AA / Yunus Türk - Haberler | Ekonomi
Bankacılık sektörü kredi hacmi geçen hafta 4 trilyon 29 milyar lira oldu

Bankacılık sektörünün kredi hacmi, 8 Ekim itibarıyla bir önceki haftaya kıyasla 5 milyar 181 milyon lira artarak 4 trilyon 28 milyar 876 milyon liraya yükseldi.

Bankacılık sektörünün kredi hacmi, 8 Ekim itibarıyla bir önceki haftaya kıyasla 5 milyar 181 milyon lira artarak 4 trilyon 28 milyar 876 milyon liraya yükseldi.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından yayımlanan haftalık bültene göre, sektörün kredi hacmi 8 Ekim haftası itibarıyla 5 milyar 181 milyon lira arttı.

Söz konusu dönemde toplam kredi hacmi 4 trilyon 23 milyar 695 milyon liradan 4 trilyon 28 milyar 876 milyon liraya çıktı.

Bankacılık sektöründeki toplam mevduat (bankalararası dahil), 8 Ekim haftası itibarıyla 35 milyar 286 milyon lira artış kaydetti. Söz konusu haftada yüzde 0,9 yükselen bankacılık sektörü toplam mevduatı, 4 trilyon 129 milyar 822 milyon lira oldu.

Taksitli ticari krediler 607,4 milyar lira oldu

Tüketici kredileri tutarı, 8 Ekim ile biten haftada önceki haftaya göre 1 milyar 686 milyon lira artarak 737 milyar 434 milyon liraya yükseldi. Söz konusu kredilerin 283 milyar 880 milyon lirası konut, 14 milyar 273 milyon lirası taşıt ve 436 milyar 280 milyon lirası ihtiyaç kredilerinden oluştu.

Söz konusu dönemde taksitli ticari kredilerin tutarı 139 milyon lira yükselerek 607 milyar 354 milyon liraya çıktı. Bankaların bireysel kredi kartı alacakları da yüzde 1,4 azalarak 185 milyar 302 milyon liraya geriledi. Bireysel kredi kartı alacaklarının 76 milyar 545 milyon lirası taksitli, 108 milyar 757 milyon lirası taksitsiz oldu.

Yasal öz kaynaklar arttı

BDDK haftalık verilerine göre, bankacılık sektöründe takipteki alacaklar, 8 Ekim haftası itibarıyla 702 milyon lira artarak 149 milyar 280 milyon liraya yükseldi. Söz konusu takipteki alacakların 116 milyar 400 milyon lirasına özel karşılık ayrıldı.

Aynı dönemde bankacılık sisteminin yasal öz kaynakları 17 milyon lira artarak 822 milyar 825 milyon lira oldu.

AA / Yunus Türk - Ekonomi Haberleri
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Haber: Bankacılık sektörü kredi hacmi geçen hafta 4 trilyon 29 milyar lira oldu - Haberler Ekonomi
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